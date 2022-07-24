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Geomatik Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Geomatik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

24.07.2022 03:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek tercihi kişilerin geleceğini şekillendiren en önemli noktalardan biridir. Kişiler kendi ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre bir meslek seçmelidirler. Ek olarak seçilen mesleğin gelecek vaat etmesi ve iyi bir gelir getirmesi de oldukça önemlidir. Geomatik Mühendisliği bu anlamda gelecek vadeden meslekler arasındadır.

Geomatik Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Geomatik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İçindekiler

  • Geomatik Mühendisliği bölümü nedir?
  • Geomatik Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?
  • Geomatik Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir?
  • Geomatik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?
  • Geomatik Mühendisliği mezunları iş imkanları nelerdir?
  • Geomatik Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Geomatik Mühendisliği, teknolojik gelişmelerden yararlanılan mesleklerden biridir. Teknoloji geliştikçe bu mesleğe olan ilgi de artış gösterir. Hem dünya çapında hem de ülkemizde hızla gelişen sektörler arasında gelir. Bu sebeple de bu alanda çalışacak kişilere talep oldukça yoğundur.

Ülkemizde birçok üniversitede bu eğitim verilmektedir. İstihdam alanı oldukça geniş bir meslektir. Hem devlete ait hem de özel kurum ve kuruluşlarda geomatik mühendislere ihtiyaç oldukça fazladır.

Geomatik Mühendisliği bölümü nedir?

Öğrenciler bu bölüme girebilmek için Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik sınavlarından belli bir puan almak zorundadırlar. Yeryüzünü ve uzayı meydana getiren her şey bu bölümün inceleme alanına girer.

Bilinen Harita Mühendisliği'nin (diğer adı ile jeodezi ve fotogrametri) teknolojinin etkisiyle geliştirilmiş halidir. Bu bölümde eğitim alan kişiler yeryüzü bilgisini mühendislik bilimi ile birleştiren çalışmalarda yetkinlik kazanırlar. Birçok ölçüm tekniği konusunda uzmanlaşırlar.

Meslek olarak bu alanı seçecek olan kişilerin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Görselleştirme kabiliyetine sahip olmak, açık hava alanlarda ve engebeli arazilerde çalışacak kadar fiziksel yeterlilikte olmak, pratik çözümler üretebilmek, iletişim kurmakta sıkıntı çekmemek gibi özellikler bu alanda başarılı olmak için geçerli etkenlerdir.

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Geomatik Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Dört yıllık program dahilinde verilen eğitim sekiz ara dönemden oluşur. Lisans derecesinde mezun olan öğrenciler okulların programlarına göre bir yıl hazırlık sınıfı da okuyabilirler. Öğrencilerin dersler dışında kırk iş günü staj yapma zorunlulukları da vardır.
Dersler Türkçe dilinde verilir. Ancak hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler bir yıllık eğitimlerini İngilizce dilinde alırlar. Bölümü bitirdiklerinde Geomatik Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

geomatik

Geomatik Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir?

Bölümün dersleri mesleki eğitim, genel eğitim, temel mühendislik eğitimleri, temel sayısal bilimler eğitimleri olarak dört ana başlık altında işlenen konularla verilir. Program dahilinde zorunlu ve alan seçmeli dersler bulunur. Bu derslerden bazıları şunlardır:

Uydu Jeodezisi, Lazer Tarama Temelleri, Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi, Temel Ölçme Bilgisi, Analitik Geometri ve Vektör Hesaplamaları, Fotogrametri, Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri, Kartografya, Kamu Ölçmeleri, Jeodezik Referans Sistemleri, Uzaktan Algılama, Lazer Tarama Temelleri, Jeomorfoloji, Sayısal Görüntüleme ve Yorumlama.

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Geomatik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Hem doğal yollarla oluşan hem de insan üretimi olan arazi bilgilerini haritalandırır ve yorumlamasını yapar. Uyduların konumlandırılması, uydu görüntülerinin incelenmesi ve işlenmesi gibi dünyayı ilgilendiren operasyonlarda etkin olarak görev yaparlar.

Görev tanımlarından bazıları şunlardır:

Hava fotoğrafçılığı, lzer ışınları ölçüm sistemleri, uydu incelemeleri gibi kaynaklardan yararlanarak geliştirmeler yapmak, arazi çevresi, şekli, boyutları gibi bilgileri oluşturup kaydetmek, jeodezik ölçümleri yapabilmek için tasarlanmış temel çalışmaları uygulamak, tapu kayıtlarından yola çıkarak mülkler için olması gereken hukuki sınırları belirlemek, projeler oluşturmak ya da var olan projelerde etkin görev almak, arazi keşiflerini, mimari elemanlar, mühendisler, müşteriler ve çalıştıkları projede görev alan kişilerle ilgili organizasyonlar yaparak koordinasyonu sağlamak, eldeki verileri toplayıp değerlendirerek raporlama yapmak, devlet yetkililerine, müşterilere, veya avukatlara topladığı bilgileri aktarmak, petrol ve benzeri mineralleri arama etkinliklerinde aranacak yerlerin belirlenmesi için incelemeler ve çalışmaları yapmak.

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Geomatik Mühendisliği mezunları iş imkanları nelerdir?

Mezun olan kişiler hem kamusal alanda hem de özel sektörde oldukça fazla iş imkanına sahiptir. Kent, arazi, afet bilgi sistemleri, coğrafi, inşaat, imar, enerji, çevre, orman, savunma, ulaşım, iletişim, sanayi gibi alanlarda çalışabilirler. Bu alanda işler yapan firmalarda kolaylıkla iş bulabilirler.

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Geomatik Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Eğitim programı doğrultusunda dört yıllık lisans srüecini tamamlayan kişiler hem devlete ait kurum ve kuruluşlarda hem de özel sektörde iş bulmakta zorlanmazlar.

Geomatik Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Kamuya bağlı olarak çalışmak isteyenlerin memurluk sınavına girmeleri gerekir. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan belli bir puan aldıktan sonra atamaları gerçekleşir. Bölümde eğitim alan kişilerin atamalar aracılığı ile çalışabilecekleri devlet kurumlarından bazıları şunlardır:

Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Topplu Konut İdaresi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İl Özel İdareleri ve Belediyeler.

Geomatik Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Geomatik mühendisleri dijital fotogometri, uzay jeodezisi, küresel uydu sistemleri, uydu görüntülerini işleme ve çözümleme, inşaat işleri, mühendislik ölçmeleri, dijital tapu kayıtları, imar çalışmaları ve uygulamaları, dijital alanda harita üretimi gibi alanlarda iş yapan firmalarda kolaylıkla iş bulabilirler.

Mezunlar, imkanları dahilinde, eğitim aldıkları alanda kendi şirketlerini kurabilirler. Özel sektörde ise bilgi teknolojileri ile çalışan firmalarda, gayrimenkul yatırım yapan şirketlerde, emlak, elektrik ya da doğalgaz dağıtımı yapan yerlerde görev alabilirler.

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