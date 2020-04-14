Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kayıpları Mısır'da 164'e, Tunus'ta 34'e, Cezayir'de 313'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve ülkedeki toplam can kaybının 164 olduğu ifade edildi.

Ülkede enfekte olanların sayısının da 2 bin 190'a ulaştığına değinilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 488'e yükseldiği belirtildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle ülkedeki can kayıpları 34'e çıktı. Enfekte olan 19 kişiyle birlikte toplam vaka sayısının 726'ya ulaştığının kaydedildiği açıklamada, 22 Mart'tan bu yana yurt dışından 2 bin 390 kişinin tahliye edildiği, bunlardan 818'inin karantina sürecini tamamladığı ifade edildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 20 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 313'e yükseldiğini belirtti.