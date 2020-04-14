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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.04.2020 03:11 | Son Güncelleme

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kayıpları Mısır'da 164'e, Tunus'ta 34'e, Cezayir'de 313'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve ülkedeki toplam can kaybının 164 olduğu ifade edildi.

Ülkede enfekte olanların sayısının da 2 bin 190'a ulaştığına değinilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 488'e yükseldiği belirtildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle ülkedeki can kayıpları 34'e çıktı. Enfekte olan 19 kişiyle birlikte toplam vaka sayısının 726'ya ulaştığının kaydedildiği açıklamada, 22 Mart'tan bu yana yurt dışından 2 bin 390 kişinin tahliye edildiği, bunlardan 818'inin karantina sürecini tamamladığı ifade edildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 20 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 313'e yükseldiğini belirtti.

Fevrar, ülkede 69 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1983 olduğunu kaydetti.

Öte yandan Cezayir'de 2003 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması etkinlikleri Kovid-19 salgını nedeniyle ilerleyen bir tarihe ertelendi.

Cezayir Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığınca yapılan açıklamada, bu yıl hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve tefsir dallarında 13-19 Mayıs tarihlerinde 17'ncisi düzenlenecek yarışmanın virüs nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

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Cezayir Mısır

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