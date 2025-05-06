Arapları da geri çevirdi! Victor Osimhen için Galatasaray'dan tarihi hamle... Dünya bu transferi konuşacak

Galatasaray adım adım şampiyonluğa giderken bu başarı da en büyük pay sahiplerinden biri olan Victor Osimhen için Sarı-Kırmızılı yönetim adeta seferberlik başlatmış durumda.

Sarı-Kırmızılılar Osimhen'i takımda tutabilmek için dört koldan çalışırken Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu’nun ortaya koyduğu sponsorluk sözü dışında diğer yöneticilerin de girişimleriyle kaynak hazırlandı.

OSIMHEN'İN PARASI HAZIR

Galatasaray’ın Osimhen “Evet” dediği anda 66 milyon Euro’luk ödemeyi Napoli’ye gönderebileceği belirtiliyor. Çıkış bedeli 75 milyon Euro olan Nijeryalı yıldız için sezon başında Galatasaray ile Napoli arasında 9 milyon Euro’luk bir kiralama anlaşması yapıldığı, böylece operasyonun 66 milyona mâl olacağı ileri sürüldü.

GALATASARAY'DA KALMAYA SICAK BAKIYOR

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Osimhen’e de “Gel Şampiyonlar Ligi’nde bizimle oyna, 1 yıl daha burada kal, istersen bir sonraki sezon seni yine Avrupa’ya göndeririz” dedikleri öğrenildi. Yaz döneminde kapısından döndüğü Chelsea’den hâlâ resmi teklif gelmemesi, Manchester United ve Barcelona’nın da maliyetini çok bulması nedeniyle 26 yaşındaki santrfor adım adım Galatasaray’da kalmaya yaklaşıyor.

ARAPLARI REDDETTİ!

Öte yandan Osimhen, Napoli’ye serbest kalma bedelini ödemek üzere lig yönetiminden izin alan Suudi Arabistan kulübünün kendisine ulaştırdığı teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.