MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aras Bulut İynemli'den Çukur ekibinin SİT alanına inşaat yaptıkları gönünde çıkan haberlere yanıt

Aras Bulut İynemli'den Çukur ekibinin SİT alanına inşaat yaptıkları gönünde çıkan haberlere yanıt

12.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile bir diğer ünlü oyuncu Kerim Sarp Apak'ın İzmir Karaburun'da satın aldıkları bir tarlaya inşaat yapmak istedikleri ancak belediye tarafından durdurulduğu ileri sürüldü. Karaburun Belediyesi'nin şikayetçi olduğu oyunculardan Aras Bulut İynemli, iddiaları yalanlayarak "Arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve SİT alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır" dedi.

Aras Bulut İynemli'den Çukur ekibinin SİT alanına inşaat yaptıkları gönünde çıkan haberlere yanıt

Çukur adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile bir diğer ünlü oyuncu Kerim Sarp Apak'ın, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istedikleri ileri sürüldü. Söz konusu olayda adı geçen Aras Bulut İynemli'den iddialara yanıt gecikmedi.

Çukur'un yıldızları hakkında suç duyurusu! SİT alanına inşaat yapmak istedilerÇukur'un yıldızları hakkında suç duyurusu! SİT alanına inşaat yapmak istediler

BELEDİYE, OYUNCULARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Karaburun Belediyesi, SİT Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle işlem yapıp, inşaat çalışmalarını durdururken; oyuncuların kurduğu şirket hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERDİLER

Denize sıfır arazide süper lüks karavan turizmi yapmayı planladığı öne sürülen oyunculara belediye ve çevreciler tepki gösterdi. Arazide çok sayıda ağaç ve çalı türü bitkinin kesilerek araziye kaçak bir şekilde yol açıldığı hatta parselin içinde kalan bitki örtüsünün de tahrip edildiği ileri sürüldü.

ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayda adı geçen Aras Bulut İynemli ise kayıtlı olduğu ajans aracılığıyla konu hakkında açıklama yaptı. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sanatçımız Aras Bulut İynemli'nin ortağı olduğu bir şirkete ait olan arsada herhangi bir inşaat çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Kesinlikle ağaç kesilmemiştir. Sadece arazinin sınırlarını belirlemek üzere tel örgü çekilmiş ve arazi içindeki çalılar temizlenerek ağaç dikilmesine uygun hale getirilmesi sağlanmıştır."

"YASALARA AYKIRI İNŞAAT YAPILMAYACAKTIR"

"Söz konusu arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve SİT alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır. Hiçbir şekilde yasalara aykırı inşaat faaliyeti yapılmayacaktır. Aras Bulut İynemli bugüne kadar olduğu gibi her zaman doğaya ve yasal düzenlemelere sonuna kadar saygılı olmaya devam edecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!
Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi İzmir Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.