Aras Bulut İynemli'den Çukur ekibinin SİT alanına inşaat yaptıkları gönünde çıkan haberlere yanıt

Çukur adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile bir diğer ünlü oyuncu Kerim Sarp Apak'ın, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istedikleri ileri sürüldü. Söz konusu olayda adı geçen Aras Bulut İynemli'den iddialara yanıt gecikmedi.

BELEDİYE, OYUNCULARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Karaburun Belediyesi, SİT Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle işlem yapıp, inşaat çalışmalarını durdururken; oyuncuların kurduğu şirket hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERDİLER

Denize sıfır arazide süper lüks karavan turizmi yapmayı planladığı öne sürülen oyunculara belediye ve çevreciler tepki gösterdi. Arazide çok sayıda ağaç ve çalı türü bitkinin kesilerek araziye kaçak bir şekilde yol açıldığı hatta parselin içinde kalan bitki örtüsünün de tahrip edildiği ileri sürüldü.

ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayda adı geçen Aras Bulut İynemli ise kayıtlı olduğu ajans aracılığıyla konu hakkında açıklama yaptı. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sanatçımız Aras Bulut İynemli'nin ortağı olduğu bir şirkete ait olan arsada herhangi bir inşaat çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Kesinlikle ağaç kesilmemiştir. Sadece arazinin sınırlarını belirlemek üzere tel örgü çekilmiş ve arazi içindeki çalılar temizlenerek ağaç dikilmesine uygun hale getirilmesi sağlanmıştır."

"YASALARA AYKIRI İNŞAAT YAPILMAYACAKTIR"

"Söz konusu arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve SİT alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır. Hiçbir şekilde yasalara aykırı inşaat faaliyeti yapılmayacaktır. Aras Bulut İynemli bugüne kadar olduğu gibi her zaman doğaya ve yasal düzenlemelere sonuna kadar saygılı olmaya devam edecektir."

