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Aras Bulut İynemli'den doğum günü paylaşımı: Beni çok mutlu ettiniz

26.08.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Aras Bulut İynemli, 31 yaşına girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum gününü kutlayan arkadaşlarına ve takipçilerine teşekkür eden İynemli, gönderisinde, "İçten ve samimi doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz beni çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.

Aras Bulut İynemli'den doğum günü paylaşımı: Beni çok mutlu ettiniz

SHOW TV'nin final yapan fenomen dizisi 'Çukur'da 'Yamaç' karakterine hayat veren oyuncu Aras Bulut İynemli, 31 yaşına girdi.

Instagram hesabı üzerinden doğum gününü kutlayan arkadaşlarına ve takipçilerine teşekkür eden İynemli, çektiği fotoğrafları paylaştı.

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"İÇTEN DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ünlü oyuncu paylaşımında "İçten ve samimi doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz beni çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı. Bulut'un doğum günü paylaşımına saatler içinde 1 milyona yakın beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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