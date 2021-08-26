Aras Bulut İynemli'den doğum günü paylaşımı: Beni çok mutlu ettiniz

SHOW TV'nin final yapan fenomen dizisi 'Çukur'da 'Yamaç' karakterine hayat veren oyuncu Aras Bulut İynemli, 31 yaşına girdi.
Instagram hesabı üzerinden doğum gününü kutlayan arkadaşlarına ve takipçilerine teşekkür eden İynemli, çektiği fotoğrafları paylaştı.
Ünlü oyuncu paylaşımında "İçten ve samimi doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz beni çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı. Bulut'un doğum günü paylaşımına saatler içinde 1 milyona yakın beğeni geldi.
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