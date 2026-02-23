İftar programı evlilik programına döndü! Mustafa Karataş da şaştı kaldı

MYNET DETAY- Ramazan Ayı'nda iftar ve sahur programları ile ekranlarda olan Prof. Dr. Mustafa Karataş'a telefonla bağlanan bir kişi özel hayatına dair soru sordu.

"Ben 4 yıldır biriyle görüştüm" diyen seyircinin sorusu şöyleydi:

"Sonra nişanlandığını öğrendim bunun üzerine. Çok üzüldüm tabii ki. Sonra sürekli dua ettim. Hani çok pişman olsun, benim değerimi anlasın diye. Bu ne kadar doğru hocam? Ben bunu görebilir miyim işin sonunda?"

Ünlü ilahiyatçı soruyu bir süre anlamadı ve "Nişanlı mıydınız?" diye sordu; seyirci isr "Yok hayır biz nişanlı değildik. Biz görüşürken başka biriyle nişanlandı" dedi.

Mustafa Karataş ise "Allah Allah. Peki o nişanlısı biliyor mu?" dedi. Seyirci kadın ise "Hayır bilmiyor. Nişanlandığını söyledi bana kendisi. Birkaç defa daha mesaj attı. Aradı sordu beni. Sonra o şekilde gitti" ifadelerini kullandı.

Ünlü ilahiyatçı ise "Gitsin. Kurtulmuşsun yani. Bence zararın neresinden dönersen kâr o seninle görüşürken gidiyor bir başkasıyla nişanlılık dönemi onun öncesi de vardır. Küt diye nişanlanmadı herhalde ya bu adam tanıştı, etti, araştırdı, soruşturdu. Aile gitti vesaire. O sırada da gönül eğlendiriyormuş seninle. Kafa buluyormuş seninle" diyerek tepki gösterdi.

"KIZIM SENİN DEĞERİNİ NE ANLAYACAK?"

Ancak genç kız "Evet ama ben de bunun üzerine çok dua ettim. Hani pişman olsun. Günün birinde değerimi anlasın diye" deyince ilahiyatçı biraz sinirlendi ve şu tepkiyi verdi:

"Kızım senin değerini ne anlayacak şimdi? O nişanlısı var. Onun değerini anlasın. Sen ne yapacaksın değerini? Senin değerini çıkacak, bulacak, bilecek başka biri çıkar korkma. Bu doğru değil."