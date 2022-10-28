Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu ilk görüntüler! Genç oyuncunun şaşırtan değişimi

Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Disney+ dizisi olan Atatürk, henüz platform ülkemizde yayın hayatına başlamadan önce gündeme gelmişti. Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı dizide Emma Watson’un da rol aldığı gündeme gelmişti. Disney+ platformunun büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirdiği Atatürk dizisinin yayın tarihi belli olmamakla birlikte, 2023 yılı içinde yayına gelmesi bekleniyor.

ATATÜRK DİZİSİ MERAKLA BEKLENİYOR

Disney+’ın dev bütçeli dizisi ile ilgili büyük gizlilik devam ediyor. Disney+ platformunun yayınladığı kısa fragmanda 10 Ağustos 1915 taarruzu öncesi Yarbay Mustafa Kemal’i görüyoruz. Duygu dolu fragmanda, Namık Kemal’in “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok imiş kurtaracak baht-ı kara mâderini.” dizelerine, Atatürk’ün 1921 yılında meclis kürsüsünden verdiği “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini.” cevabına atıfta bulunuluyor.