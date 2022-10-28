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Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu ilk görüntüler! Genç oyuncunun şaşırtan değişimi

28.10.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Çukur dizisindeki performansıyla hafızalara kazının Aras Bulut İynemli’nin üstlendiği Disney+ dizisi Atatürk’ten ilk görüntüler yayınlandı. Duygu dolu teaser çok kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç oyuncu Aras Bulut İynemli Atatürk dizisinde, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırıyor. Dizinin yayın tarihi açıklanmadı.

Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Disney+ dizisi olan Atatürk, henüz platform ülkemizde yayın hayatına başlamadan önce gündeme gelmişti. Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı dizide Emma Watson’un da rol aldığı gündeme gelmişti. Disney+ platformunun büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirdiği Atatürk dizisinin yayın tarihi belli olmamakla birlikte, 2023 yılı içinde yayına gelmesi bekleniyor.

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ATATÜRK DİZİSİ MERAKLA BEKLENİYOR

Disney+’ın dev bütçeli dizisi ile ilgili büyük gizlilik devam ediyor. Disney+ platformunun yayınladığı kısa fragmanda 10 Ağustos 1915 taarruzu öncesi Yarbay Mustafa Kemal’i görüyoruz. Duygu dolu fragmanda, Namık Kemal’in “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok imiş kurtaracak baht-ı kara mâderini.” dizelerine, Atatürk’ün 1921 yılında meclis kürsüsünden verdiği “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini.” cevabına atıfta bulunuluyor.

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