Aras Bulut İynemli'li Atatürk dizisine bomba bir isim daha

Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı Atatürk dizisi merakla bekleniyor. 14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus’ın en merak edilen yapımlarının başında şüphesiz Atatürk dizisi geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hazırlıkları ve provaları süren dizide Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli aylardır projeye hazırlanıyor. 03 Medya’nın başyapıt iddiasıyla çekeceği dizinin kadrosu da şampiyonlar ligi gibi… Dizinin oyuncuları arasında Sarp Akkaya da yer alacak.

Akkaya, dizide İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin askerî kanadının önde gelen isimlerinden Enver Paşa’ya hayat verecek.

