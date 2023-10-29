Aras Bulut İynemli'li Atatürk filmi geceye damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu

Atatürk filmi gecenin en çok konuşulan yapımları arasında yerini aldı. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı film bir kesim tarafından beğenilirken bir kesimden de eleştiri aldı.

Atatürk filmi kadrosunda Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cankat ve Esra Bilgiç gibi isimleri bulunduruyor.

Filmde Songül Öden Zübeyde Hanım'a, Mehmet Günsür Ali Rıza Efendi'ye, Sarp Akkaya Enver Paşa'ya, Berk Cankat Ali Fuat Cebesoy'a ve Esra Bilgiç de Madam Corinne'e hayat veriyor.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu Atatürk filmi, film sonunda yapılan açıklama ile 85 dakika yayınlandı. Filmin orijinalinin 144 dakika olduğu söylendi.

Bunun üzerine film birçok kullanıcıdan tepki gördü. Sosyal medyada oldukça konuşulan Atatürk filmi için bazı kullanıcılar 'Tam yerinde kestiler', 'Esas olayların başladığı yerde bitti' gibi yorumlar yaparken bir kesim de 'Anlatılan kısım çok iyiydi', 'Devamı için sinemadayız', 'Boğazım düğüm düğüm oldu' yorumları geldi.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı Atatürk filmi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına odaklanıyor.

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı "Atatürk 1881 - 1919", yetim bir çocukken bir kahraman dönüşen Atatürk'ün hayat hikayesini konu ediyor.

Serinin ilk filminde Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemler konu ediliyor.









