Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisi borç para isteyince kendini tutamadı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık takipçileriyle yaşadığı diyaloglarla gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram'ına gelen mesaja tepki gösterdi. Altuğ, sosyal medya üzerinden 500 bin TL isteyen takipçisine kayıtsız kalamadı.

Ünlü oyuncuya, "Pınar Hanım bana yardım eder misiniz lütfen, 500 bin TL'ye ihtiyacım var” mesajı gönderildi.

'YAVAŞTAN DELİRİYORUZ'

Altuğ, “Ben de birkaç milyona hayır demem verecek olan varsa... Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz, bunun başka açıklaması olamaz sanki" mesajını paylaştı.

DAHA ÖNCE DE 450 BİN TL İSTENMİŞTİ

Pınar Altuğ, daha önce de bir takipçisinin kendisinden 450 bin TL istemesiyle gündeme gelmişti. 4 çocuk babası olduğunu ifade eden bir kullanıcı, dolandırıldığını iddia ederek 450 bin TL'lik zararını karşılaması için Pınar Altuğ'dan yardım istemişti. Altuğ da, "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" diyerek, tepkisini göstermişti.