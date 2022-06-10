Aras Burası ile esnek hizmet ve 7/24 teslimat kolaylığı

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Ağustos ayında başladığımız projede yaklaşık 2 bin Aras Burası noktasına ulaştık. Hızla yaygınlaşan Aras Burası ağının bu yıl sonuna kadar 3 bin noktaya ulaşmasını hedefliyoruz, bu noktalardan 2 milyon adet teslimat yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2016'dan bu yana sürdürdüğü uçtan uca teknoloji ve müşteri deneyimini mükemmelleştirme odağındaki yatırımları ve uygulamalarını genişletiyor.

Aras Kargo, müşterilerin kargolarını diledikleri zaman, diledikleri yerden teslim alabilmesini sağlayan Aras Burası hizmetiyle çok daha hızlı, pratik, izlenebilir ve kişiselleştirilmiş kargo teslimatı dönemini başlattı.

Değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte, adrese teslim modeline alternatif, ev dışı teslimat çözümlerine odaklanan Aras Kargo kısa zamanda yaklaşık 2 bin Aras Burası noktasına ulaştı. Aras Burası ile müşteriler gönderilerini kendilerine en yakın esnaf noktasından veya çok sayıda lokasyonda konumlanan, 7 gün/24 saat kullanılabilen kargo dolaplarından teslim alabiliyor.

Uygulama müşterilerin hayatını kolaylaştırırken binlerce esnafa da ek gelir elde etme imkanı sunuyor. Bu ağa katılmak isteyen iş yerleri, Aras Kargo'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Aras Kargo mevsimsel olarak kargo talebinin arttığı ve mobil hizmet ile haftanın belirli günleri kargo hizmeti verilen yazlık ilçe ve beldelere de Aras Burası esnaf noktalarından haftanın 7 günü hizmet verecek.

- "2022’de 2 milyon ev dışı teslimat planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, teknoloji ile iç içe büyümüş bir nesil ve buna bağlı olarak farklılaşan tüketim alışkanlıkları ile karşı karşıya olunduğunu aktardı.

Son iki yılda online alışverişin yükselişi ve rekor seviyedeki iş hacmi artışıyla birlikte bu alandaki ihtiyacın daha da belirgin şekilde görüldüğünü belirten Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz artık, zamandan ve mekandan bağımsız kargosunu nasıl ve nereden teslim alacağını seçebilmek istiyor. Aras Burası modeli, esnek teslimat beklentisine yanıt vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz bir yenilik. E-ticaret sitelerinden ve pazar yerlerinden verilen siparişlerde teslimat noktası olarak bu noktalar seçilebiliyor.

Müşterilerimizin kolay erişebileceği lokasyonlarda konumlanan Aras Burası noktaları sayesinde nerede olursanız olun gönderinizi size en yakın esnaf noktasından veya çalışma saatleri dışında olsa bile 7 gün 24 saat kargo dolaplarından teslim ediyoruz. Ağustos ayında başladığımız projede yaklaşık 2 bin Aras Burası noktasına ulaştık. Hızla yaygınlaşan Aras Burası ağının bu yıl sonuna kadar 3 bin noktaya ulaşmasını hedefliyoruz, bu noktalardan 2 milyon adet teslimat yapmayı planlıyoruz."

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, turistik bölgelerde kargo hacminin arttığının altını çizen Ayyarkın, Aras Burası noktalarının mevsimsel olarak artan bu talebi karşılamada fayda sağladığını aktardı.

Ayyarkın, "Bodrum, Kuşadası, Çeşme gibi mevsimsel yoğunluk yaşanan yazlık yerlerde 200'ün üzerinde Aras Burası esnaf noktasıyla, esnafımızla birlikte hizmet veriyoruz. Aras Burası 7/24 kargo dolaplarımızı da bu bölgelerde yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Mobil hizmet ile haftanın belirli günleri hizmet verilebilen ilçe ve beldelerde Aras Burası esnaflarımızla birlikte haftanın 7 günü hizmet veriyoruz. Yazlıkçılarımız artık kargolarını kendilerine en yakın Aras Burası esnaf noktasından çok daha hızlı bir şekilde ve istedikleri zaman teslim alabiliyorlar." bilgisini verdi.

- E-ticaret siparişlerinde iadeler de Aras Burası noktalarına yapılabilecek

Aras Burası noktaları teslimatın yanı sıra e-ticaret siparişlerinin iadesi için de hizmet verecek. Kısa bir süre içinde devreye girecek olan, Aras Burası noktaları üzerinden iade hizmetinin özellikle şube sayılarının az olduğu yazlık yerlerde sipariş iadelerine sürekli ve etkili bir çözüm sunması bekleniyor. Aras Burası noktası olan iş yerleri, Vodafone Business iş birliği kapsamında Aras Burası esnaflarına özel olarak hazırlanan avantajlardan yararlanabilecek.

Aras Burası esnaf noktası olan iş yerleri Vodafone tarafından Aras Burası noktalarına özel hazırlanan Ofiste İnternet başvuru bağlantısını kullanarak yaptıkları altyapı sorgularında Vodafone Business’ın indirimli Ofiste İnternet tekliflerini görüntüleyip başvurularını tamamlayabilecek ve kendilerine özel hazırlanan internet bağlantısını kullanarak seçtikleri tarifeye ek 12 ay geçerli 3GB internet hediyesinden faydalanabilecek.

