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Aras Kargo, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

10.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın: - "Bu sözleşme kapsamında, çalışma şartlarından insan haklarına, çevreye yönelik çalışmalardan yolsuzlukla mücadeleye farklı ilkelere uyacağımızın sözünü vermiş olduk" - "Atılan bu imzanın Aras Kargo’nun sürdürülebilirlik alanındaki gelecek planları ve çalışanlarımızın bu konuya dair farkındalığı açısından son derece olumlu etkileri olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayarak, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaları sözleşmenin ilk 10 ilkesi çerçevesinde geliştirmeyi taahhüt etti.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, 16 bin çalışanıyla Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca adrese ulaşan Aras Kargo, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını küresel hedefler doğrultusunda geliştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayan şirketler arasında yerini aldı.

Aras Kargo, bu imzayla birlikte insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkeye uyma ve bu alandaki çalışmalarını her yıl raporlama taahhüdünde bulunmuş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için tüm şirketlerin üst düzey sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik büyümenin çevre ve toplum yönünden etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Ayyarkın, "Bütün dünyayı ve geleceğimizi ilgilendiren bu konularda küresel ilkeler çerçevesinde hareket etmek gerekiyor. Aras Kargo olarak teknolojiye, verimliliğe ve insana yaptığımız yatırımları daima sürdürülebilirlik yönünden desteklemeye özen gösterdik. Çevreye ve topluma katkımızı sürekli artırmayı hedefledik ve bu konuda önemli adımlar attık. Bu nedenle dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladığımız için son derece mutluyuz.

Bu sözleşme kapsamında, çalışma şartlarından insan haklarına, çevreye yönelik çalışmalardan yolsuzlukla mücadeleye farklı ilkelere uyacağımızın sözünü vermiş olduk. Atılan bu imzanın Aras Kargo’nun sürdürülebilirlik alanındaki gelecek planları ve çalışanlarımızın bu konuya dair farkındalığı açısından son derece olumlu etkileri olacaktır. Çevremize, ülkemize, ekonomimize ve toplumumuza değer üreten bir çizgide sürdürülebilirliği bir ana hedef olarak görmeye ve bu konudaki çalışmalarımızı sürekli geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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