Aras Kargo, SocialBrands Veri Analitiği'nde sektörünün en iyisi seçildi

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, dijitaldeki en başarılı marka ve projelerin ödüllendirildiği Brandverse Awards organizasyonunda altın ödüle layık görüldü.

Aras Kargo açıklamasına göre, şirket, Social Media Awards Turkey'in bu yıl Brandverse Awards çatısı altında düzenlediği organizasyonda SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nün kargo sektöründe altın ödülü almaya hak kazandı. Aras Kargo, aynı ödülü 2019 ve 2020'de kazanmıştı.

Organizasyon kapsamında 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı incelenirken, 1 Nisan 2021-1 Nisan 2022 dönemini kapsayan değerlendirmede takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, dijital kanalları memnuniyet yönetimi anlayışıyla ele almalarının bu ödülü kazanmalarına büyük katkısı olduğunu bildirdi.

Burkutoğlu, müşterilerine sundukları hızlı ve pratik çözümlerle ilerlemeye ve teknoloji yatırımlarını genişleterek hizmetlerine değer katmaya gayret ettiklerini aktardı.

- "Kullanıcı yorumlarını büyük önemle ele alıyoruz"

Billur Burkutoğlu, tüketicilerin beklenti ve davranışlarının yeni teknolojilerle değişmeye devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yönde gelişmeye devam eden sosyal medya platformları da erişilebilir olma ve deneyim paylaşımı noktasında kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Biz de bu platformları yalnızca ürün veya hizmetleri tanıtmak için değil, tüketicilerimizle aramızdaki iletişimi güçlendirmek adına kullanmaya özen gösteriyoruz. Tüm gönderilerimizi yoruma açık tutuyor, gelen kullanıcı yorumlarını büyük önemle ele alıyoruz. Müşterilerimizle tüm kanallarımızda, sürekli iletişim halinde olmayı önemsiyoruz. Geri bildirimleri analiz ediyor, tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Tüm bunlar 'olumlu konuşulma' oranımızın her geçen gün artmasını sağlıyor. Kazandığımız bu ödülün gelecekte atacağımız her adımda bizlere bir motivasyon kaynağı ve örnek olmasını diliyorum."

