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Aras Kargo’da üst düzey atama

28.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş yıldır Aras Kargo İç Denetim Başkanı görevini sürdüren Onur Aytekin, şirketin Operasyon Genel Müdür Yardımcısı oldu

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Onur Aytekin getirildi.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Onur Aytekin, kariyerine 2007 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda başladı.

Sırasıyla Şube Yatırım Merkezi Denetimleri Müdürü, Genel Müdürlük Birimleri Süreç Denetimleri & Teftiş Kurulu İK Yönetimi Müdürü ve son olarak Kredi & Sermaye & İş Modeli & Yönetim Risklerinden Sorumlu İç Denetim Müdürü pozisyonlarında görev aldı.

Aytekin, 2017 yılı itibarıyla İç Denetim Başkanı olarak çalışmaya başladığı Aras Kargo’da Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytekin, Aras Kargo olarak müşterilerin beklentisi doğrultusunda, teknoloji odaklılığı ön planda tutarak yeni dünya düzeni ile uyumlu, yapay zeka, büyük veri ve ürün/hizmet, kişiselleştirme olanaklarının yer aldığı kaliteli bir hizmet sunmayı önceliklendirdiklerini kaydetti.

Aytekin, "Dağıtım ve teslimat, operasyon faaliyetleri ve müşteri deneyimi gibi işimizin tüm aşamalarını artan tüketici beklentileriyle uyumlu hale getirmek için süreçlerimizi yeniden tasarladık. 2016 yılında başladığımız uçtan uca yatırımlarımız sayesinde “Operasyon” şirketinden “Teknoloji” şirketine evrildik. Sektör lideri olarak çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.” ifadelerini kullandı.

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