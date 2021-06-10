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Aras Kargo'nun Başhukuk Müşavirliğine Yiğitcan Bozoğlu getirildi

10.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Kargo'nun Başhukuk Müşavirliğine Yiğitcan Bozoğlu getirildi

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo'nun Başhukuk Müşaviri Yiğitcan Bozoğlu oldu.

Aras Kargo açıklamasına göre, şirketin hukuk politikalarının oluşturulması dahil tüm hukuki süreçlerinden sorumlu olarak Başhukuk Müşavirliği görevine Yiğitcan Bozoğlu getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozoğlu, işin özelliklerini anlayabilen, faydalı ve anlamlı hukuki tavsiyelerle sürdürülebilir başarıyı yasal ve sektörel uyum içerisinde destekleyen bir hukuk departmanı olmanın temel prensipleri olduğunu, sektörün lider aktörlerinden Aras Kargo’ya katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

​​​​​​​Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren Bozoğlu, Aras Kargo'ya katılmadan önce Esin Avukatlık Ortaklığı'nda çalıştı.

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