Aras Kargo'ya sektöründe "En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Şirket Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, her yıl e-ticaretin en iyilerinin ödüllendirildiği ECHO Awards’ta kargo sektöründe “En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Şirket Ödülü"ne üst üste üçüncü kez sahip oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, son iki yılda yüzde 100’ün üzerinde iş hacmi artışı yaşanan e-ticaret sektörünün bu dönemdeki en etkili iş ortağı olarak öne çıktı.

2016’dan itibaren uçtan uca teknoloji yatırımlarıyla geleceğin kargo deneyimini tasarlayan, yılda 200 milyondan fazla adrese uğrayan, hızlı, esnek ve kişiselleştirilmiş yeni kargo deneyimiyle e-ticaret firmalarının ve müşterilerinin hayatına kolaylık getiren Aras Kargo, her yıl e-ticaretin en iyilerinin ödüllendirildiği ECHO Awards’ta kargo sektöründe “En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Şirket Ödülü"ne üst üste üçüncü kez sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek üzere daha derin içgörülerle hareket etmek gerektiğini belirterek, gelecek planlarını yaparken yapay zeka, büyük veri, teknolojik gelişmeler ve kişiselleştirmeye odaklandıklarını bildirdi.

Ayyarkın, salgın sonrasında e-ticaret sektörünün ekonomideki payının yüzde 100’ün üzerinde bir artış gösterdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"E-ticarette meydana gelen hızlı büyüme kargo sektörü için beklenenin ötesinde bir iş hacmine ve yoğunluğuna neden oldu. Tam kapanma ve özel indirim günlerinde zirve yapan bu yoğunlukta tedarik zincirinde ve online ticaretin başarısında üstlendiğimiz rol daha belirgin şekilde görüldü. 2016’dan beri yeni tüketici beklentilerine uygun yapısal ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek üzere önemli yatırımlara imza attık. Müşterilerimiz artık zamandan ve mekândan bağımsız kargosunu nasıl ve nereden teslim alacağını seçebilmek istiyor. Değişen tüketici alışkanlıkları; adrese teslim modeline alternatif, ev dışı teslimat çözümlerine odaklandık. Kısa zamanda yaklaşık 2 bine yakın Aras Burası noktasına ulaştık.

Kolaylıkla erişilebilen 7/24 hizmet veren kargo dolapları ve esnaf noktaları sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız teslimat dönemini başlattık. Müşterilerimizin kargolarını canlı takip edebilmesi için Aras Rotalama Platformu’nu devreye aldık. Gerçek zamanlı kargo takibi yapabilmeye imkan veren bu uygulama müşteri ile etkileşim imkanı sağlıyor.

Alıcı, kargonun teslimine kaç durak kaldığını gerçek zamanlı takip ediyor, kargosunun teslim zamanını değiştirebiliyor ya da Aras Burası esnaf ve dolap noktaları, komşuya teslim seçeneği, şube seçeneklerinden kendisine en uygun olanı tercih edebiliyor. Kargosunu teslim alana kadar alıcıya her adımda kargonun durumu hakkında bilgi veriliyor, müşteri talebi ile kargonun teslimat şekli ve zamanı değişebiliyor."

Tüm bu uygulamaları uçtan uca şeffaflık prensibi ile yürüttüklerini ve alıcıya esnek teslimat seçeneği sunduklarını anlatan Ayyarkın, bu çerçevede hem müşteriler hem de e-ticaret iş ortakları için hızlı ve pratik çözümler geliştirmeye ve teknoloji yatırımlarını genişletmeye devam edeceklerini bildirdi.

- "Operasyon şirketinden teknoloji şirketine evrildiğimiz dönüşüm sürecini yeni yatırımlarla devam ettirme kararlılığındayız"

Ayyarkın, dijital dönüşümün iş yapış süreçlerini değiştirmesinin birkaç yıl öncesinde başladığının altını çizerek, son iki yılda e-ticaretin yatırımın gözdesi haline geldiğini aktardı.

Teslimat ve iade noktasında önemli bir görev üstlenen kargo şirketlerinin bugün e-ticaret ekosisteminin de ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Utku Ayyarkın, şunları kaydetti:

"E-ticaretin hızla yükseldiği bir dönemde bu hıza ve dinamizme uyum sağlayarak geleceğin kargo deneyimini bugünden şekillendirdik ve önemli rekorlara imza attık. Hep dile getirdiğimiz gibi bir operasyon şirketinden teknoloji şirketine evrildiğimiz bu dönüşüm sürecini yeni yatırımlarla devam ettirme kararlılığındayız. E-ticaret sektörünün güvenilir ve etkili bir iş ortağı olarak konumlandığımız için mutluyuz.

Bu alandaki katkımızın meyvelerini hem müşterilerimizden hem de e-ticaret iş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimlerin yanı sıra sektörün en prestijli ödüllerini alarak da topluyoruz. Mart ayında E-Ticaret Büyüme Zirvesi’nde Yılın Yükselen Kargo Şirketi ödülünü almıştık. Bu alandaki en prestijli ödüllerden biri olan ECHO Awards’ta kargo sektöründe üst üste üç yıl seçilmemiz nedeniyle çok mutlu ve gururluyuz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve e-ticaret tarafındaki iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum."

