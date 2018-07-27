SPOR

Aras Özbiliz İstanbulspor'a gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.07.2018 09:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği sağ kanat oyuncusu Aras Özbiliz takımdan ayrılıyor.

Aras Özbiliz İstanbulspor'a gidiyor

28 yaşındaki oyuncunun Spor Toto 1. lig ekibi İstanbulspor ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Siyah beyazlı takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermenistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aras'ın piyasa değeri 200 bin euro. (SABAH)

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