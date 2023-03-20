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Arayış dizisi gündem oldu! Aslı Enver ve Mehmet Günsür'dan ilk kareler

20.03.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrol olduğu Arayış dizisinden ilk kareler yayınlandı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış dizisi sosyal medyada gündem oldu.

Arayış dizisi gündem oldu! Aslı Enver ve Mehmet Günsür'dan ilk kareler

Doğum öncesi yurt dışına yerleşmeye karar veren Aslı Enver gelen teklifleri de değerlendiriyor. Disney Plus'ın yeni yerli içeriği olan 'Arayış' dizisinde rol alan Enver'den yeni fotoğraflar geldi.

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi, şimdiden merak konusu oldu.

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ARAYIŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu gibi usta isimler de yer alıyor.

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Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper oturuyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan diziden ilk kareler yayınlandı.

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ARAYIŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan'ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.

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