Usta oyuncu Yalçın Özden'den haber var! 'Uyandırmayı bekliyorlar'

Geçtiğimiz gün beyin kanaması geçiren Yalçın Özden'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

78 yaşındaki Özden'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Onur Özden, amcasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Onur Özden, amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve ameliyat edildiğini ifade etti.

Doktorların vücut fonksiyonlarını kullanabileceğini belirttiğini ifade eden Özden; "48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz. Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.