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Arayüz nasıl yazılır? Arayüz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.09.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birden fazla anlama karşılık gelebilen ve birden fazla eş anlamlısı olan birçok kelime bulunur. Türkçe’nin zengin bir kelime dağarcığına sahip olmasının nedenlerinden biri de budur. Farklı anlamlardaki kelimeler bir araya gelerek birleşik türde yeni kelimeler türetir. Bu tür kelimelerin yazımlarında sık olarak hataya düşülür. Yazım hatalarını engelleyebilmek için Türkçe Yazım Kuralları belirlenmiştir.

Türkçede birden fazla kelime bir araya gelerek farklı anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde olan yeni kelimeler üretir. Bu tür birleşik kelimelerin yazımlarında iki kelimenin bitişik ya da ayrı yazılması konusunda sıklıkla hata yapılır. Hem telaffuz hem de yazım hatalarını engelleyebilmek için Türkçe kurallar oluşturulmuştur. Kurallara uygun yazıldığı sürece hataların önüne geçebilmek mümkündür.

Arayüz nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) resmî internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük’te arayüz kelimesi için isim türünde ve bilişim alanında kullanılan tek bir tanım yapmıştır. Yazılım ile kullanıcının etkileşimini sağlamak üzere düzenlenmiş olan ekran görüntüsü arayüz olarak tanımlanır. Arayüz TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğüne göre bitişik yazılması gereken birleşik türde kelimeler arasında yer alır. Türkçede birleşik türde bir kelimenin bitişik ya da ayrı yazılması bazı durumlara göre değişkenlik gösterebilir.

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Arayüz ayrı mı yazılır?

Arayüz doğru yazılışı bitişik kabul edilir. Ayrı olarak yazılması yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir. Birleşik türde bir kelime ayrı yazılacaksa bazı kurallara uyması gerekir. Örnek olarak Türkçede birleşik bir kelime şu durumlarda ayrı yazılmalıdır:

  • Yer adları ile oluşanlar
  • Sıra, iç, dış kelimeleri ile oluşanlar
  • Somut şekilde yer belirten üst ya da alt sözleri ile oluşanlar
  • Bir renk tonunu ifade etmek için renkten önce yazılan sıfatlar
  • Zaman belirten kelimeler ile yazılanlar
  • Bir araya gelirken hiçbir kelimenin anlam bozulmasına uğramadığı kelimeler
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Arayüz bitişik mi yazılır?

Arayüz yazımı bitişik olmalıdır. Doğru yazımı bu şekildedir. Türkçe Yazım Kurallarına göre bitişik yazılması gereken kelimelerden biridir çünkü iki kelime de bir araya gelirken ve yeni anlamda bir birleşik kelime üretirken değişikliğe uğramıştır. Dilimizde bitişik yazılması gereken başka durumlar şunlardır:

  • Bir araya gelen kelimelerin hepsi ya da ikincisi bir araya gelirken anlam değişmesine uğradıysa bitişik yazılmalıdır.
  • Bitki isimleri, hayvan isimleri, hastalık isimleri eşya isimleri, motif, tarz, biçim, tür isimleri bitişik yazılır.
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