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Sonbahar nasıl yazılır? Sonbahar ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

07.09.2023 18:37 | Son Güncelleme:
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Günlük konuşmalarda ya da yazışmalarda karşımıza çok sayıda kelime çıkmaktadır. Konuşurken yapılan hatalar göze çarpmazken yazılı iletişimlerde yapılan hatalar ciddi bir şekilde cümlelerin yapısını bozmaktadır. Herhangi bir sözcüğün yazımında emin olunmadığında Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesi ziyaret edilmektedir. Dilimizde yaygın olarak yanlış yazılan kelimelerden biri sonbahar sözcüğüdür. Peki, sonbahar nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Sonbahar kelimesi hem günlük konuşma dilinde hem de yazılı metinlerde karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. "Son" kelimesi Türkçe kökenlidir. Son sözcüğünün sonunda yer alan "bahar" kelimesi ise Farsçadan dilimize girmiştir. Sonbahar yazımı ile ilgili şüpheye düşüldüğünde yazım kılavuzlarından faydalanmak oldukça önemlidir. Yazım kılavuzları arasında en güvenilir kaynak olarak ise TDK ön plana çıkmaktadır.

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Sonbahar nasıl yazılır?

İki sözcüğün bir araya gelip yeni bir terim ortaya çıkarması durumu birleşik sözcükler olarak tanımlanmaktadır. Sonbahar kelimesi de bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün yazımında sıklıkla yanlışlık yapılmakta ve bu yanlışlık cümlelerin manasında bozulmalara neden olmaktadır. Kelimelerin gerek yazım stilleri gerek okunuş biçimleri gerekse manalarını öğrenmek için çoğunlukla TDK sözlüğü ziyaret edilmektedir. Kelimelerin yazımında tereddüt yaşandığında yazım kılavuzlarından yararlanılmaktadır. Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesini ziyaret ettiğinizde aradığınız tüm bilgilere ulaşabilmeniz mümkündür. Bu bağlamda sonbahar TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

  • (İsim) Yaz mevsimi ile kış mevsimi arasında kalan mevsim. Kuzey yarım kürede 24 Eylül ile 21 Aralık arası, güney yarım kürede ise 21 Haziran ile 23 Eylül arasını kapsayan süreç.
  • (İsim/Mecaz) İhtiyarlık dönemi.
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Sonbahar ayrı mı yazılır?

Bir sene içerisinde toplamda dört mevsim yaşanmaktadır. Bu dört mevsimden biri güz olarak da tabir edilen sonbahar mevsimidir. Bu mevsimin ismi genellikle “son bahar” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Tamda bu esnada sonbahar bitişik mi yazılır konusu akıllara gelmektedir. İki kelimeden meydana gelen sözcüklerin yazımında çok sık hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu sitesini baz aldığımızda bu sözcüğün “sonbahar” şeklinde her daim bitişik yazıldığını görmekteyiz. Bu kelimenin iki ayrı kelime olarak “son bahar” şeklinde yazılması, yazım kuralları yönünden doğru değildir. Buna göre sonbahar doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Sonbahar (doğru kullanım)
  • Son bahar (yanlış kullanım)
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