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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle abisini ve yengesini öldüren şahıs tutuklandı

İHA İHA
01.03.2024 15:24
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Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Erol Ö.’nün tüfekle vurarak öldürdüğü abisi Yusuf Ö. ile onun eşi Rabia Ö., toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Erol Ö. tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30’da merkeze bağlı Gebeli Mahallesi 3518 Sokak’ta meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Erol Ö. ile abisi Yusuf Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle abisi Yusuf Ö., yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö.’ye ve dünürleri Halil İbrahim T.’ye ateş etti. Olayda abi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan gelin, torunları ve dünürü hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Yusuf Ö. ve Rabia Ö., tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bugün Gebeli Mahallesi’nde bulunan Gebeli Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. çifti, Gebeli Mezarlığına defnedildi. Cenazede çiftin yakınları gözyaşı döktü.

Olay sonrası, polis ekiplerince av tüfeği ile birlikte gözaltına alınan kardeş Erol Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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