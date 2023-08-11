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Arazide başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

11.08.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede evlerin yakınındaki ağaçlara sıçradı.

Arazide başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Alevler, itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Kürden Mahallesi Yaka Caddesi üzerinde boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, arazideki alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler büyüyerek arazi yanında bulunan bahçe içerisindeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarının ardından bahçe ve çevredeki kontrolleri yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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