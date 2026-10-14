Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Arca Çorum FK Cuma 20:00 Çaykur Rizespor

Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, 16 Ekim 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Çorum Şehir Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in önemli bir karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. İki takım da şu an için benzer puan durumlarında yer alıyor.

Lig Durumu Arca Çorum FK 8. Trendyol Süper Lig O 7 G 3 B 1 M 3 P 10 16 Attığı Gol 12 Yediği Gol +4 Averaj Çaykur Rizespor 10. Trendyol Süper Lig O 7 G 3 B 1 M 3 P 10 7 Attığı Gol 9 Yediği Gol -2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Arca Çorum FK 16 / 12 Çaykur Rizespor 7 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı AÇ Arca Çorum FK İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 4 – 3 ÇR Çaykur Rizespor Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 1 / 0 Gol 7 – 3

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 10 puanla 8. sırada.

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 10 puanla 10. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Arca Çorum FK G M G G M tüm kulvarlar Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M Çaykur Rizespor B G M G M tüm kulvarlar Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Arca Çorum FK, son 5 maçında 3 galibiyet alarak etkili bir performans sergiliyor. Bu süreçte 14 gol atıp, 9 gol yediler. Öte yandan, Çaykur Rizespor, son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti; toplamda 6 gol atarken, 7 gol yedi.

Eksik Oyuncular Arca Çorum FK ✓ Bilinen eksik yok Çaykur Rizespor 1 eksik Khusniddin Alikulov

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 3 Asist Jesus Ramirez Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist Cengiz Ünder Arca Çorum FK 3 Gol 1 Asist Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist Mithat Pala Çaykur Rizespor 0 Gol 2 Asist Ali Sowe Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist

Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexandros Kyziridis. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mithat Pala.