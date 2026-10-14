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Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Arca Çorum FK, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor. Çaykur Rizespor ise sakatlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Arca Çorum FK
Cuma 20:00
16.10.2026
Çaykur Rizespor
Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu Yayın: beIN Sports

Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, 16 Ekim 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Çorum Şehir Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in önemli bir karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. İki takım da şu an için benzer puan durumlarında yer alıyor.

Lig Durumu

Arca Çorum FK

8. Trendyol Süper Lig
O
7
G
3
B
1
M
3
P
10
16
Attığı Gol
12
Yediği Gol
+4
Averaj

Çaykur Rizespor

10. Trendyol Süper Lig
O
7
G
3
B
1
M
3
P
10
7
Attığı Gol
9
Yediği Gol
-2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Arca Çorum FK 16 / 12
Çaykur Rizespor 7 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Arca Çorum FK İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
4 – 3
Çaykur Rizespor Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 1 / 0
Gol
7 – 3

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 10 puanla 8. sırada.

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 10 puanla 10. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Arca Çorum FK G M G G M

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 19.09.2026 Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 31.08.2026 Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
Çaykur Rizespor B G M G M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G
  • 07.09.2026 Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 29.08.2026 Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Arca Çorum FK, son 5 maçında 3 galibiyet alarak etkili bir performans sergiliyor. Bu süreçte 14 gol atıp, 9 gol yediler. Öte yandan, Çaykur Rizespor, son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti; toplamda 6 gol atarken, 7 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Arca Çorum FK

Bilinen eksik yok

Çaykur Rizespor

1 eksik
Khusniddin Alikulov Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 3 Asist
Jesus Ramirez Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist
Cengiz Ünder Arca Çorum FK 3 Gol 1 Asist
Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist
Emrecan Bulut Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist
Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist
Mithat Pala Mithat Pala Çaykur Rizespor 0 Gol 2 Asist
Ali Sowe Ali Sowe Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist

Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexandros Kyziridis. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mithat Pala.

Sıkça Sorulan Sorular
Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

16 Ekim 2026.

Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

20:00'de.

Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta.

Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor maçında hangi oyuncular eksik?

Çaykur Rizespor'da Khusniddin Alikulov eksik.

Arca Çorum FK ve Çaykur Rizespor'un ligde kaç puanı var?

Her iki takımın da ligde 10 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor
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