Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, 16 Ekim 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Çorum Şehir Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in önemli bir karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. İki takım da şu an için benzer puan durumlarında yer alıyor.
Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 10 puanla 8. sırada.
Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 10 puanla 10. sırada.
Arca Çorum FK, son 5 maçında 3 galibiyet alarak etkili bir performans sergiliyor. Bu süreçte 14 gol atıp, 9 gol yediler. Öte yandan, Çaykur Rizespor, son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti; toplamda 6 gol atarken, 7 gol yedi.
Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) yer almıyor.
Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexandros Kyziridis. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mithat Pala.
Okuyucu Yorumları 0 yorum