Arçelik 14'üncü sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Arçelik, 2021 yılı sürdürülebilirlik performansını ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştığı "Değişime Liderlik Et, Geleceği Şekillendir" temalı 14. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket "Değişime Liderlik Et, Geleceği Şekillendir" teması ile yayımladığı raporda, dünyanın geleceği için herkesi, harekete geçmeye davet ediyor.

2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefleyen Arçelik, yenilenebilir enerji, ürün ve üretimde enerji verimliliği alanında yaptığı yeşil yatırımlar sayesinde güncellenmiş emisyon azaltım hedeflerine ulaşmayı ve Paris Anlaşması'nın 1,5 santigrat hedefini başarıyla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

- "2050'de sıfır emisyona ulaşma hedefimiz doğrultusunda yol haritamızı netleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, şirketin vizyonunun sürdürülebilirlik alanında sektöründeki global liderliğini pekiştirmek olduğunu vurgulayarak, raporla ilgili değerlendirmesinde, "Dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için sürdürülebilirlik alanında değişime liderlik edecek öncü kurumlara ihtiyaç var. Bu nedenle değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızı sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için değişime liderlik etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgurlu, 2021'in Arçelik için sürdürülebilirlik alanında öncü adımların atıldığı bir yıl olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik çevresel, toplumsal ve ekonomik açılardan çok boyutlu olarak ele aldığımız bir konu. 2021'de bu alanda birçok adım attık. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 3. kez sektörümüzün en yüksek puanını aldık; Terra Carta mührünü ülkemizden ve sektörümüzden alan ilk ve tek şirket olduk. Ayrıca Türkiye'den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi olduk. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında taahhütlerde bulunduk.

2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek için performansımızı sürekli artırırken 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefimiz doğrultusunda da yol haritamızı netleştiriyoruz. Öte yandan sürdürülebilirlik kalkınma için teknoloji yatırımlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda 2021'de AR-GE ve inovasyon alanında 93 milyon avro yatırım yaptık. Gezegenimizi iyileştiren teknolojilerimizle öncü pozisyonumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz."

- 2 milyon 700 bin hanenin tüketimi kadar su tasarrufu sağlandı

Küresel üretim faaliyetlerinde yeşil enerji kullanım oranını yüzde 69'a çıkaran Arçelik, 228 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 63 bin ton GJ enerji tasarrufu sağlayarak, 5 bin 514 ton CO2 salımı engelledi.

Şirket, 2021'de üretimden kaynaklı Kapsam 1 (doğrudan) ve Kapsam 2 (dolaylı) emisyonlarını 2018 baz yılına göre yüzde 20 oranında azalttı. Arçelik, geçilen 12 yıl içerisinde Türkiye'de yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük su tüketimine karşılık gelen 2,17 milyon metreküp su tasarrufu sağladı.

Ürünlerinde toplam 7 bin 216 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanarak plastik kirliliğiyle mücadeleye katkı sağladı. 2014'ten bu yana 1,6 milyon atık elektrikli ve elektronik eşyaları kendi Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) Geri Dönüşüm Tesislerinde geri dönüştürdü.

- Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir finansman

Sürdürülebilirlik raporunda teknoloji alanında sağladığı ilerlemeyi de paylaşan şirket; AR-GE, inovasyon ve teknoloji alanında yatırımlarını sürdürdüğünü ve yaklaşık 93 milyon avro AR-GE harcaması gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket raporda, 2021'de, uluslararası piyasalarda 350 milyon avro tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdiği ve böylece Türkiye'den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi olduğunu aktardı.

Ayrıca şirket raporda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 150 milyon avro tutarında ve 8 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladığına, kredinin 83 milyon avro tutarındaki kısmının yeşil kredi olduğuna da yer verdi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (Generation Equality Forum) liderlerinden biri olan Koç Holding'in girişimiyle, teknoloji ve inovasyon alanında 5 yıllık global toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini açıklayan Arçelik'in, yerel toplulukların güçlenmesi için markaları ile birlikte gerçekleştirdiği tüm çalışmalar raporunda detaylı olarak yer aldı.

- Sürdürülebilirlik alanında küresel hedefler ve başarılar

Arçelik, 2030'a kadar kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 50 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı; enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerine minimum 50 milyon dolar yatırım yapmayı ve küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

Yine 2030'a kadar üretimde ürün başına su çekimini yüzde 45 azaltmayı, su geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranını yüzde 70'e çıkarmayı ve ürünlerdeki geri dönüştürülmüş plastik miktarını yüzde 40’a ulaştırmayı hedefliyor.

Arçelik, iş yerinde cinsiyet eşitliği kapsamında çeşitli pozisyonlarda kadın çalışan oranını artırmanın yanı sıra bayi ve servis ağında gerçekleştirdiği projelerle de toplumsal anlamda kadınların sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

