Arçelik, Koç Üniversitesi ve ODTÜ, TÜBİTAK BİGG programı için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi Kworks ve ODTÜ Teknokent, güçlerini birleştirerek girişimcilerin yaratıcı iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmak üzere TÜBİTAK destekli BiGG3 Programını başlattı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik ve TÜBİTAK’ın 2018 yılından bu yana girişimci ekosistemini desteklediği "BİGG Arçelik Garage" programından sonra, Koç Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin katılımıyla daha geniş kapsamlı yeni bir girişimci destek programı başladı. Arçelik, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi-KWORKS, ODTÜ Teknokent; TÜBİTAK’IN 1512 Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında BiGG3 markası altında birleşti.

Derin teknoloji tabanlı, Ar-Ge niteliği yüksek, yenilikçi iş fikirlerini ticarileştirerek ulusal ve uluslararası piyasada desteklenmesini sağlamak üzere girişimci adaylarını bekleyen BiGG3 programı, girişimlere 200 bin TL hibe desteğine hazırlık süreci ve sonrası için kapsamlı destekler sunuyor.

Teknoloji girişimcilerinin yeni rehberi BiGG3 programı kapsamında, ön değerlendirme sürecini geçen girişimler, programda tecrübeli uzmanlar tarafından yürütülen eğitim ve mentorluk sürecinin yanı sıra sektör profesyonelleri ve teknik mentorlar ile buluşarak iş fikirlerini güçlendirme şansı yakalıyor.