Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1. hafta müsabakaları tamamlandı. 18 yıl aradan sonra devler ligine geri dönen Fenerbahçe, ilk maçında sahasında Roma’yı konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 1-1’lik eşitlikle ayrıldığı müsabakada takımın tek golünü 48. dakikada kaydeden ve performansıyla mücadelenin en değerli oyuncusu seçilen Archie Brown, UEFA tarafından açıklanan ’Haftanın 11’i’ kadrosuna girmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın 11’ine seçilen futbolcular şu şekilde:

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Savunma: Archie Brown (Fenerbahçe), Pau Torres (Aston Villa), Marc Bartra (Real Betis), Sergino Dest (PSV)

Orta Saha: Martin Baturina (Como), Martin Odegaard (Arsenal)

Hücum: Ferran Torres (PSG), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Raphinha (Barcelona), Michael Olise (Bayern Münih)