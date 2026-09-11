Tüpraş Stadyumu'nda tüyler diken diken! Beşiktaş taraftarından kaptan Orkun Kökçü'ye olay 'Pınarbaşı' jesti...

Beşiktaş'ın sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ettiği mücadeleye siyah-beyazlı taraftarların takım kaptanı Orkun Kökçü'ye yaptığı muhteşem jest damga vurdu. Tribünler, yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı unutmadı ve maça adeta bir duygu seliyle başlandı.

"EN SEVDİĞİM BESTE PINARBAŞI" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda siyah-beyazlı taraftarlara övgüler yağdıran takım kaptanı Orkun Kökçü, Beşiktaş tribünlerinin efsaneleşen besteleri arasında en sevdiğinin "Pınarbaşı" olduğunu dile getirmişti. Taraftarlar, başarılı orta saha oyuncusunun bu samimi itirafını karşılıksız bırakmadı ve dev maç için özel bir hazırlık yaptı.

BAŞLAMA DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE YER GÖK İNLEDİ

Erzurumspor FK maçında hakemin ilk düdüğü çalmasıyla birlikte tribünler adeta tek yürek oldu. Tüm stadyum bir ağızdan Orkun Kökçü'nün en sevdiği beste olan "Pınarbaşı" tezahüratını coşkulu bir şekilde söylemeye başlarken, ortaya tüyleri diken diken eden görüntüler çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarların bu özel jesti karşısında kaptan Orkun Kökçü'nün saha içinde oldukça duygulandığı gözlendi. Tribünlerin bu harika tepkisi, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasına girdi.