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Tüpraş Stadyumu'nda tüyler diken diken! Beşiktaş taraftarından kaptan Orkun Kökçü'ye olay 'Pınarbaşı' jesti...

Beşiktaş tribünleri, Erzurumspor FK maçında takım kaptanı Orkun Kökçü'ye unutulmaz bir sürpriz yaptı. Geçtiğimiz hafta en sevdiği bestenin "Pınarbaşı" olduğunu açıklayan yıldız futbolcu, başlama düdüğüyle birlikte tüm stadyumun bu tezahüratı söylemesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Tüpraş Stadyumu'nda tüyler diken diken! Beşiktaş taraftarından kaptan Orkun Kökçü'ye olay 'Pınarbaşı' jesti...
Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ettiği mücadeleye siyah-beyazlı taraftarların takım kaptanı Orkun Kökçü'ye yaptığı muhteşem jest damga vurdu. Tribünler, yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı unutmadı ve maça adeta bir duygu seliyle başlandı.

"EN SEVDİĞİM BESTE PINARBAŞI" DEMİŞTİ

Tüpraş Stadyumu nda tüyler diken diken! Beşiktaş taraftarından kaptan Orkun Kökçü ye olay Pınarbaşı jesti... 1

Geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda siyah-beyazlı taraftarlara övgüler yağdıran takım kaptanı Orkun Kökçü, Beşiktaş tribünlerinin efsaneleşen besteleri arasında en sevdiğinin "Pınarbaşı" olduğunu dile getirmişti. Taraftarlar, başarılı orta saha oyuncusunun bu samimi itirafını karşılıksız bırakmadı ve dev maç için özel bir hazırlık yaptı.

BAŞLAMA DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE YER GÖK İNLEDİ

Tüpraş Stadyumu nda tüyler diken diken! Beşiktaş taraftarından kaptan Orkun Kökçü ye olay Pınarbaşı jesti... 2

Erzurumspor FK maçında hakemin ilk düdüğü çalmasıyla birlikte tribünler adeta tek yürek oldu. Tüm stadyum bir ağızdan Orkun Kökçü'nün en sevdiği beste olan "Pınarbaşı" tezahüratını coşkulu bir şekilde söylemeye başlarken, ortaya tüyleri diken diken eden görüntüler çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarların bu özel jesti karşısında kaptan Orkun Kökçü'nün saha içinde oldukça duygulandığı gözlendi. Tribünlerin bu harika tepkisi, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

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Beşiktaş Beşiktaş
2 - 0
Erzurumspor FK Erzurumspor FK

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü beşiktaş
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