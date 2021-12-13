SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Arda'dan sonra Kerem Aktürkoğlu'da Atletico Madrid'e!

Arda'dan sonra Kerem Aktürkoğlu'da Atletico Madrid'e!

13.12.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Milli Takım'da gösterdiği performansla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor. Geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesini uzatmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılacak. 2011 yılında Galatasaray'dan 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan gibi 14 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e imza atması beklenen Kerem için artık gün sayılıyor.

Arda'dan sonra Kerem Aktürkoğlu'da Atletico Madrid'e!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray ve Milli Takım'daki gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi etkileyen Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devi talip oldu. Galatasaray'ı yakından tanıyan Atletico Madrid 2011 yılında Arda Turan'a 13 milyon Euro ödeyerek renklerine bağlamıştı.

BU KEZ DE KEREM'İ ALIYORLAR

Arda Turan transferinden dolayı Galatasaray ile yakın bir iletişimde olan Atletico'lu yetkililer Kerem'in transferi için sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşme sağladı. 14 milyon Euro gibi bir rakama bitmesi beklenen bu transfer için artık gün sayılıyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun da Atletico Madrid'in teklifine sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer için Arda Turan'ın aracı olduğu konuşuluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
Galatasaray'dan Marcao açıklamasıGalatasaray'dan Marcao açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Atlético Madrid Arda Turan Kerem Aktürkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor

Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor

Olay yaratacak iddia! ''Oyuna girmek istemedi''

Olay yaratacak iddia! ''Oyuna girmek istemedi''

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tespit: Dünyada tek takım Beşiktaş...

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tespit: Dünyada tek takım Beşiktaş...

Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı

Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.