Arda'dan sonra Kerem Aktürkoğlu'da Atletico Madrid'e!

Galatasaray ve Milli Takım'daki gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi etkileyen Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devi talip oldu. Galatasaray'ı yakından tanıyan Atletico Madrid 2011 yılında Arda Turan'a 13 milyon Euro ödeyerek renklerine bağlamıştı.

BU KEZ DE KEREM'İ ALIYORLAR

Arda Turan transferinden dolayı Galatasaray ile yakın bir iletişimde olan Atletico'lu yetkililer Kerem'in transferi için sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşme sağladı. 14 milyon Euro gibi bir rakama bitmesi beklenen bu transfer için artık gün sayılıyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun da Atletico Madrid'in teklifine sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer için Arda Turan'ın aracı olduğu konuşuluyor.



