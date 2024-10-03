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Arda Güler 67'de oyuna girdi! Real Madrid 14 maç sonra bir ilki yaşadı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.10.2024 07:49
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Lille, ile karşılaşan İspanyol devi Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç sonra bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Arda Güler 67'de oyuna girdi! Real Madrid 14 maç sonra bir ilki yaşadı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fransız ekibi Lille, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. Decathlon Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Sporting'e 2-1 yenilen Lille, 3 puana yükseldi. İlk maçında Stuttgart'ı 3-1 yenen Real Madrid ise haftayı puansız kapattı.

ARDA GÜLER, 67'DE GİRDİ

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Öte yandan Milli futbolcumuz Arda Güler, 67. dakikada oyuna girdi.

14 MAÇ SONRA İLK

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Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç sonra ilk kez kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, Borussia Dortmund'u konuk edecek. Lille ise aynı haftada Atletico Madrid'e konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler lille real madrid şampiyonlar ligi
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