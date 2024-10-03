Arda Güler 67'de oyuna girdi! Real Madrid 14 maç sonra bir ilki yaşadı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fransız ekibi Lille, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. Decathlon Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Sporting'e 2-1 yenilen Lille, 3 puana yükseldi. İlk maçında Stuttgart'ı 3-1 yenen Real Madrid ise haftayı puansız kapattı.

ARDA GÜLER, 67'DE GİRDİ

Öte yandan Milli futbolcumuz Arda Güler, 67. dakikada oyuna girdi.

14 MAÇ SONRA İLK

Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç sonra ilk kez kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, Borussia Dortmund'u konuk edecek. Lille ise aynı haftada Atletico Madrid'e konuk olacak.