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Arda Güler bu kez saha dışı olayla gündemde! Instagram fenomeni ile karşılıklı takipleştiler...

20.01.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Instagram fenomen Pdm.Clara, Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler'i takip etti. Bu olay kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bu hamlesinin ardından takipçi sayısı 20 bin artan Pdm.Clara, paylaşımlarına devam etti.

Arda Güler bu kez saha dışı olayla gündemde! Instagram fenomeni ile karşılıklı takipleştiler...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ünlü fenomen Pdm.Clara, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler’i Instagram hesabından takip etmeye başladı. Bu gelişmenin ardından Arda Güler de kendisini geri takip etti.

FUTBOLUYLA AVRUPA'DA TANINMAYA BAŞLADI

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Arda Güler, gösterdiği son performansların ardından Avrupa basınında manşetleri süslemeye başladı. Bu haberlerin ardından ününe ün katan Arda'nın takipçi sayısı hızla yükselmeye başladı.

TÜRK TARAFTARLARDAN YORUM YAĞMURU

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İkilinin karşılıklı takipleşmesinin ardından Türk taraftarlar Pdm.Clara'nın fotoğraflarına yorum yağdırdı.

TAKİPÇİ SAYISI 20 BİN ARTTI

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Arda'yı takip etmeden önce yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Pdm.Clara, bu hamlesinin ardından takipçi sayısı 429 bine yükseltti.


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