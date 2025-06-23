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Arda Güler'den Ancelotti'ye taş! Bu sözleri duyarsa çok sinirlenebilir...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, “Şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla (Xabi Alonso) iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi. Real Madrid’den ayrılmayı düşünmüyorum” dedi.

Arda Güler'den Ancelotti'ye taş! Bu sözleri duyarsa çok sinirlenebilir...
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Real Madrid, Arda Güler’in de gol attığı maçta Meksika ekibi Pachuca’yı 3-1 mağlup etti. 43’üncü dakikada skoru 2-0’a getiren milli futbolcu, 60 dakika sahada kaldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, gol attığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Milli futbolcu, “Çok mutluyuz çünkü çok zor bir maçı kazandık. Erken 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir efor sarf etti. Takım olarak kalabildik ve ben de gol attığım için çok mutluyum,” dedi.

‘KENDİMİ DAHA ÖNEMLİ HİSSEDİYORUM’

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Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile iyi bir iletişimi olduğunu belirten Arda Güler, “Xabi Alonso her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi. Şimdilik Real Madrid’den ayrılmayı düşünmüyorum. Şimdilik tamamen Real Madrid’e odaklandım” ifadelerini kullandı.

İSPANYA BASININDA GENİŞ YER ALDI

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Öte yandan İspanyol basını da milli futbolcu Arda Güler’e sayfalarına geniş yer ayırdı. Arda Güler’in bu sezon daha çok süre bulabileceği ifade edilirken, Real Madrid’in oyununca fark yaratabileceğine vurgu yapıldı.

İspanya basınında Arda Güler ile ilgili yer alan bazı haberler şöyle:

MARCA: ANCELOTTI YÖNETİMİNDE KAÇIRDIĞI İLGİ ODAĞINI YAKALAMAYI BAŞARDI

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İspanya’nın önce gelen gazetelerinden biri olan Marca, Arda Güler’in teknik direktör Xabi Alonso’nun güvenine karşılık verdiğini sayfalarına taşıdı. Marca’da yer alan haberde, “Türk orta saha oyuncusu, teknik direktör Xabi Alonso'nun güvenine Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bir golle karşılık verdi. Kulüpler Dünya Kupası, Arda Güler için daha iyi başlayamazdı. Ancelotti yönetiminde kaçırdığı ilgi odağını yakalamayı başardı ve ihtiyacı olan şeyin daha fazla oynamak olduğunu açıkça gösterdi” ifadeleri kullanıldı.

EL PAIS: MADRID'İ HAREKET ETTİREBİLEN TEK OYUNCU

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“Atlantik'in ötesindeki sıcaklık Güler'e gülümsüyor. Açılış maçında Madrid'i hareket ettirebilen tek oyuncu olan Türk, yedek kulübesindeydi ve ancak bu kez saf bir hücum oyuncusu olarak göründü.”

OK DIARIO: BU SEZON ÇOK DAHA BÜYÜK ETKİ YARATMASI BEKLENEN BİR OYUNCU

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“Arda Güler daha merkezde oynadı ve birkaç dakika boyunca Real Madrid için itici güç oldu. Dokunduğu her şeyi kesinlikle geliştiren bir oyun kurucu, ayrıca gol attı. Türk, Gonzalo'nun harika bir asistinden yararlanarak sağ ayakla attığı şutla Real Madrid’in ikinci golünü attı. Güler, oyun saatinde fark yaratmaya hazır olduğunu gösterdi. Xabi Alonso'nun yönettiği ve hala uyum sağlama sürecinde olan Real Madrid takımında geçen yıla göre bu sezon çok daha büyük etki yaratması beklenen bir oyuncu” ifadelerine yer verdi.

20 MINUTOS: ARDA GÜLER, XABI ALONSO'NUN HAKLI OLDUĞUNU KANITLADI

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“Arda Güler, Rodrygo'nun yerine geçti. Türk için bir ödül, Brezilyalı için bir dayak. Bu, Xabi Alonso'nun Madrid takımının başındaki ikinci maçındaki tek değişikliğiydi, Al Hilal'e karşı ilk yarının tekrarlanamayacağı konusunda uyarılmıştı bile. Arda Güler, Xabi Alonso'nun haklı olduğunu kanıtladı. Vinicius topu sağ kanada aktardı, Alexander-Arnold, Gonzalo Garcia ile buluşturdu. Garcia topu Türk futbolcunun önüne bıraktı, Türk futbolcu da karşı direğin dibine vurdu."

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler ancelotti real madrid
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