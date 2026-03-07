SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda Güler'den Arbeloa'ya sahanın ortasında tepki! "Ona benden daha çok inanan yok"

La Liga 27. haftada Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 yendi. Son maçta ilk 11'de başlayan ancak 65. dakikada oyundan alınan Arda Güler, değişikliğe tepki gösterdi. Teknik direktör Alvaro Arbeloa maç sonrası açıklama yaptı.

Arda Güler'den Arbeloa'ya sahanın ortasında tepki! "Ona benden daha çok inanan yok"
Cansu Çamcı

La Liga'nın 27. hafta açılış maçında Real Madrid, Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3 puanı aldı. Arda Güler, maça ilk 11'de başladı. Güler, 11. dakikada asist yaptı. Madrid, Tchouameni ve Valverde'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.

ŞAŞKINLIĞI KAMERAYA YANSIDI: 'BEN Mİ?'

Maça ilk 11'de başlayan Arda, 65. dakikada oyundan alındı. Bu karara şaşıran ve "Ben mi?" diyen Arda'nın şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa maç sonu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda Güler den Arbeloa ya sahanın ortasında tepki! "Ona benden daha çok inanan yok" 1

Arbeloa şu ifadeleri kullandı:

"Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan ve benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık."

Arda Güler den Arbeloa ya sahanın ortasında tepki! "Ona benden daha çok inanan yok" 2

Madrid bir önceki maçında Getafe'yi konuk etmişti. Konuk ekip maçı 1-0 kazanmış ve bu galibiyetle Madrid'i Santiago Bernabeu'da 18 yıl sonra yenmeyi başarmıştı.

Madrid ligdeki son iki maçında üst üste yenilgiler alarak lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşmüştü.

"HATA BENİM"

Real Madrid takımının teknik direktörü Alvaro Arbeloa maç sonu sorumluluğu aldı. Arbeloa, "Pes etmeyeceğiz. Hedefimiz kalan 36 puanının tamamını almak. Oyuncuları suçlamayın, hata benim." ifadelerini kullanmıştı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş Galatasaray derbisinde rekor kıracak!Beşiktaş Galatasaray derbisinde rekor kıracak!
Dev derbide takip! Barış Alper Yılmaz için geliyorlarDev derbide takip! Barış Alper Yılmaz için geliyorlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.