Arda Güler'den Arbeloa'ya sahanın ortasında tepki! "Ona benden daha çok inanan yok"

La Liga'nın 27. hafta açılış maçında Real Madrid, Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3 puanı aldı. Arda Güler, maça ilk 11'de başladı. Güler, 11. dakikada asist yaptı. Madrid, Tchouameni ve Valverde'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.

ŞAŞKINLIĞI KAMERAYA YANSIDI: 'BEN Mİ?'

Maça ilk 11'de başlayan Arda, 65. dakikada oyundan alındı. Bu karara şaşıran ve "Ben mi?" diyen Arda'nın şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa maç sonu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Arbeloa şu ifadeleri kullandı:

"Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan ve benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık."

Madrid bir önceki maçında Getafe'yi konuk etmişti. Konuk ekip maçı 1-0 kazanmış ve bu galibiyetle Madrid'i Santiago Bernabeu'da 18 yıl sonra yenmeyi başarmıştı.

Madrid ligdeki son iki maçında üst üste yenilgiler alarak lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşmüştü.

"HATA BENİM"

Real Madrid takımının teknik direktörü Alvaro Arbeloa maç sonu sorumluluğu aldı. Arbeloa, "Pes etmeyeceğiz. Hedefimiz kalan 36 puanının tamamını almak. Oyuncuları suçlamayın, hata benim." ifadelerini kullanmıştı.