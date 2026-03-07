'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Harika Avcı'nın son hali ortaya çıktı

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını bile ödeyemediği iddiaları gündeme getirilmişti.

Ünlü sanatçının son yaptığı açıklamalarda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.

Çıkan haberler nedeniyle Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve üretmeye devam ettiğini söylemişti.

Harika Avcı geçtiğimiz aylarda müziğe geri döndü ve “Anılar” adlı şarkıyı seslendirdi. Ünlü isim uzun bir aradan sonrada sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

YORUM YAĞDI

Avcı'nın son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'hiç yaşlanmıyor', 'yıllar yaramış', 'her haliyle güzel kadın' gibi yorumlar yapıldı.