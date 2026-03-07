MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Harika Avcı'nın son hali ortaya çıktı

Uzun süredir hem maddi hem de manevi anlamda zor günler geçirdiği söylenen Harika Avcı geçtiğimiz aylarda müziğe döndü. Yıllar sonra stüdyoya giren ünlü sanatçı, “Anılar” adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkısını yayınlayan Harika Avcı uzun bir aradan sonra yeni pozlarını yayınladı.

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Harika Avcı'nın son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı nın son hali ortaya çıktı 1

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını bile ödeyemediği iddiaları gündeme getirilmişti.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı nın son hali ortaya çıktı 2

Ünlü sanatçının son yaptığı açıklamalarda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı nın son hali ortaya çıktı 3

Çıkan haberler nedeniyle Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve üretmeye devam ettiğini söylemişti.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı nın son hali ortaya çıktı 4

Harika Avcı geçtiğimiz aylarda müziğe geri döndü ve “Anılar” adlı şarkıyı seslendirdi. Ünlü isim uzun bir aradan sonrada sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı nın son hali ortaya çıktı 5

YORUM YAĞDI

Avcı'nın son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'hiç yaşlanmıyor', 'yıllar yaramış', 'her haliyle güzel kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı nın son hali ortaya çıktı 6

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Hacıoğlu gönderildi kadro yenilendi! Başrol yine değiştiİsmail Hacıoğlu gönderildi kadro yenilendi! Başrol yine değişti
Bir hafta ara verilmişti! Yeni bölüm kararı...Bir hafta ara verilmişti! Yeni bölüm kararı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.