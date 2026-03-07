SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Bu karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak akşam kaleyi koruyacak olan Uğurcan Çakır özellikle uyarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!
Cansu Çamcı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

Cimbom'da Uğurcan Çakır'ın sergileyeceği performans merak konusu haline geldi. Trabzonspor kalesini koruduğu dönemde Dolmabahçe'de protesto edilen Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla ilk kez Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Teknik heyetin bu mücadele öncesi Uğurcan Çakır'ı sakin kalması yönünde uyardığı öğrenildi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Beşiktaş Galatasaray derbisinde rekor kıracak!Beşiktaş Galatasaray derbisinde rekor kıracak!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.