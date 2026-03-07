Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

Cimbom'da Uğurcan Çakır'ın sergileyeceği performans merak konusu haline geldi. Trabzonspor kalesini koruduğu dönemde Dolmabahçe'de protesto edilen Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla ilk kez Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Teknik heyetin bu mücadele öncesi Uğurcan Çakır'ı sakin kalması yönünde uyardığı öğrenildi.