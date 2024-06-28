Arda Güler'den büyük kehanet! Herkes yanıldı, o doğru bildi...

Milli Takım'ın EURO 2024 hikayesini anlatan bir video paylaşıldı. Videoda yer alan kesitlerde Arda Güler'in kehaneti dikkat çekti.

ARDA GÜLER'İN KEHANETİ TUTTU

Paylaşılan videoda Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu arasında bir konuşma gerçekleşti. Arda Güler, Çekya maçını kastederek, "Yarın ne olur? Kazanır mıyız, berabere mi?" dediği görülüyor. Ferdi Kadıoğlu ise, "Sence? Kaç kaç?" cevabını veriyor. Bunun üzerine ise Arda Güler, "2-1" diyor ve bu tahminini tutturuyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in bu tahmini kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.