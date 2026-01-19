SPOR

Arda Güler'den Fenerbahçe'ye telefon! Paylaşıma öyle bir yorum yaptı ki...

Real Madrid'de ülkemizi temsil eden Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ve takım arkadaşlarını unutmuyor! Sarı-Lacivertlilerin genç stoperi Yiğit Efe Demir'in paylaşımına kayıtsız kalmayan milli yıldız, "telefonuna sarıldı" ve bıraktığı emojilerle taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti.

Emre Şen
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takımda şans bulmaya başlayan genç savunmacı Yiğit Efe Demir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Genç oyuncu, fotoğrafının altına "Emin adımlarla yola devam. Biz Fenerbahçe'yiz" notunu düştü.

"DEVAM" DEDİ, KALBİ BIRAKTI

Arda Güler den Fenerbahçe ye telefon! Paylaşıma öyle bir yorum yaptı ki... 1

Yiğit Efe'nin bu paylaşımına en anlamlı destek, yakın arkadaşı ve eski takım arkadaşı Arda Güler'den geldi. İspanya'dan ses veren Arda, paylaşımın altına "Devam" yazarak yanına Sarı-Lacivert kalp emojisi koydu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MEST OLDU

Arda Güler den Fenerbahçe ye telefon! Paylaşıma öyle bir yorum yaptı ki... 2

Arda Güler'in bu yorumu, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Kısa sürede binlerce beğeni alan yoruma, "Kalbimiz seninle Arda", "Fenerbahçe'nin evladı", "Dostluk hiç bitmez" şeklinde yüzlerce yanıt verildi. İkilinin dostluğu ve Arda'nın aidiyet duygusu, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

