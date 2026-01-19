Arda Güler'den Fenerbahçe'ye telefon! Paylaşıma öyle bir yorum yaptı ki...

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takımda şans bulmaya başlayan genç savunmacı Yiğit Efe Demir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Genç oyuncu, fotoğrafının altına "Emin adımlarla yola devam. Biz Fenerbahçe'yiz" notunu düştü.

"DEVAM" DEDİ, KALBİ BIRAKTI

Yiğit Efe'nin bu paylaşımına en anlamlı destek, yakın arkadaşı ve eski takım arkadaşı Arda Güler'den geldi. İspanya'dan ses veren Arda, paylaşımın altına "Devam" yazarak yanına Sarı-Lacivert kalp emojisi koydu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MEST OLDU

Arda Güler'in bu yorumu, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Kısa sürede binlerce beğeni alan yoruma, "Kalbimiz seninle Arda", "Fenerbahçe'nin evladı", "Dostluk hiç bitmez" şeklinde yüzlerce yanıt verildi. İkilinin dostluğu ve Arda'nın aidiyet duygusu, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.