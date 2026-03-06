SPOR

Fenerbahçe mağlubiyeti taraftarla birbirine soktu! Burak Yılmaz'dan olay sözler: "Nankörlük yok"

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 4-0 kaybeden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz ile taraftarlar arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Genç hocanın Fenerbahçe hakkında söyledikleri gündem olurken, maç sonunda istifa çağrıları yapan taraftarla tartıştı. Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu...

Burak Kavuncu

Türkiye Kupası'nın grup aşamasında evinde Fenerbahçe'ye 4-0 kaybeden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz ile taraftarlar arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

TARAFTARLARIN YANINA GİTTİ! "NANKÖRLÜK YOK, LİGDE BİZ NEREDEYİZ..."

Sabah gazetesinin yayınladığı videoda 'takım top oynamıyor' tepkisinde bulunan taraftarların yanına giden teknik direktör Burak Yılmaz, "Oynarlar, ligde biz neredeyiz? Nankörlük yok! Herkese istifa dediniz. Bir dakika, bir de ben konuşayım! ( O sırada taraftarlar hocanın sözünü kesiyor)

Siz bana istifa dediniz. Başımla beraber. Pazar günü gelin. Takımınıza 90 dakika destek olun. 90 dakika sonunda burada kimse kalmayacak. " diye seslendi.

MAÇIN ARDINDAN HAKEME İSYAN ETMİŞTİ!

Maçın bitimiyle birlikte hakeme yönelik eleştirilerde bulunan Burak Yılmaz, "İkinci gol ofsayttı. Ofsayt olmayan bir pozisyonu yakalamaya çalıştılar. Yazık... 2-0 olduktan sonra kırıldık. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü bana hemen ceza veriyorlar. Galatasaray 4 puan önde, Fenerbahçe'nin kupada favori olması lazım. Bunu bilerek sahaya çıktık. Üzüntülüyüm ama oyuncularımın canı sağ olsun." demişti.

"BABININ ÇİFTLİĞİ DEĞİL DEDİLER..."

Maç sonunda taraftarla da tartışan teknik direktör Burak Yılmaz, şunları söyledi: "Taraftarımız protesto da edebilir. Haklarıdır. Burası babanın çiftliği değil dediler sadece buna çok üzüldüm. Ne fedakarlıklar yaptığımı herkes biliyor. Ben bu şehri çok sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Pazar günü en kalabalık maçımızı oynayalım. Eğer olmazsa da taraftarımızı daha fazla mutsuz etmenin anlamı yok, gerekeni yaparız."

