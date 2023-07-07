Arda Güler'den ilk paylaşım! Real Madrid taraftarlarına ilk mesajı böyle oldu...

Transferde tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler yeni takımına imza atmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TARAFTARLARA İLK MESAJ

Instagram hesabından paylaşım yapan 18 yaşındaki genç futbolcu, "Merhaba Madritistalar! Muhteşem Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum. Bu harika karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.

Arda Güler, bu paylaşımında Real Madrid'i de etiketledi. Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.



