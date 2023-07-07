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Arda Güler'den ilk paylaşım! Real Madrid taraftarlarına ilk mesajı böyle oldu...

07.07.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler resmi imzaların atılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transferde tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler yeni takımına imza atmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TARAFTARLARA İLK MESAJ

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Instagram hesabından paylaşım yapan 18 yaşındaki genç futbolcu, "Merhaba Madritistalar! Muhteşem Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum. Bu harika karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.

Arda Güler, bu paylaşımında Real Madrid'i de etiketledi. Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.


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