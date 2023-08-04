Arda Güler'den İspanya'da türküyle idman! "Evlerinin önü boyalı direk" çaldırdı, Dani Ceballos o anları paylaştı

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran genç yıldız Arda Güler, geçtiğimiz haftalarda sakatlanarak herkesi korkutmuştu.

Sakatlığı sonrası takımınını ABD'deki kampından ayrılarak İspanya'ya dönen genç yıldız Madrid'teki kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken, burada gerçekleştirilen idmanda eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

İSPANYA'DA "EVLERİNİN ÖNÜ BOYALI DİREK"

Real Madrid'in Arda Güler ile beraber tesislerde bireysel antrenmanlarını sürdüren İspanyol yıldızı Dani Ceballos'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli oyuncumuzun "Evlerinin önü boyalı direk" şarkısı ile çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

İŞTE O ANLAR...

????Arda Güler "Evlerinin önü boyalı direk" şarkısı eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/dbNyU3KXVJ — Mynet Spor (@mynetspor) August 4, 2023



