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  4. Arda Güler'den İspanya'da türküyle idman! "Evlerinin önü boyalı direk" çaldırdı, Dani Ceballos o anları paylaştı

Arda Güler'den İspanya'da türküyle idman! "Evlerinin önü boyalı direk" çaldırdı, Dani Ceballos o anları paylaştı

04.08.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler geçtiğimiz haftalarda yaşadığı talihsizlik sakatlıkla herkesi korkuturken bir an önce sahalara dönebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. ABD'deki kamptan ayrılarak İspanya'ya dönen Güler, salonda çalışmalarına devam ederken idman esnasında açtığı şarkı dikkat çekti. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran genç yıldız Arda Güler, geçtiğimiz haftalarda sakatlanarak herkesi korkutmuştu.

Sakatlığı sonrası takımınını ABD'deki kampından ayrılarak İspanya'ya dönen genç yıldız Madrid'teki kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken, burada gerçekleştirilen idmanda eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

İSPANYA'DA "EVLERİNİN ÖNÜ BOYALI DİREK"

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Real Madrid'in Arda Güler ile beraber tesislerde bireysel antrenmanlarını sürdüren İspanyol yıldızı Dani Ceballos'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli oyuncumuzun "Evlerinin önü boyalı direk" şarkısı ile çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

İŞTE O ANLAR...


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Arda Güler fenerbahçe real madrid şarkı

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