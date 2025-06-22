Arda Güler'den Real Madrid'e gözdağı! Artık canına tek etti, ağzına geleni söyledi...

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geleceğiyle ilgili konuştu. Neredeyse her hafta ortaya atılan ayrılık iddialarına açıklık getiren Arda Güler, Real Madrid yönetimine mesaj verdi.

"ŞU ANDA HER ŞEY DAHA İYİ GÖRÜNÜYOR"

Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesi hakkında konuşan Arda Güler, "Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta (Kulüpler Dünya Kupası) 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi" dedi.

AYRILIK SORUSUNA YANIT

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında ilk kez bu kadar net konuşan Arda, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım" diyerek yönetime mesaj verdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, önceki günlerde yaptığı açıklamada milli futbolcunun yeni sezonda daha fazla süre alacağını söylemişti.