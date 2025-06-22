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Arda Güler'den Real Madrid'e gözdağı! Artık canına tek etti, ağzına geleni söyledi...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Daha fazla forma giyebilmek için takımdan ayrılacağı öne sürülen Arda Güler, bu konu hakkında ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.

Arda Güler'den Real Madrid'e gözdağı! Artık canına tek etti, ağzına geleni söyledi...
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, geleceğiyle ilgili konuştu. Neredeyse her hafta ortaya atılan ayrılık iddialarına açıklık getiren Arda Güler, Real Madrid yönetimine mesaj verdi.

"ŞU ANDA HER ŞEY DAHA İYİ GÖRÜNÜYOR"

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Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesi hakkında konuşan Arda Güler, "Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta (Kulüpler Dünya Kupası) 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi" dedi.

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Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında ilk kez bu kadar net konuşan Arda, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım" diyerek yönetime mesaj verdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, önceki günlerde yaptığı açıklamada milli futbolcunun yeni sezonda daha fazla süre alacağını söylemişti.

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