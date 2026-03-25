Arda Güler'den Romanya maçı öncesi 'Hagi' ve '2002' itirafı: "Ben daha dünyada bile yoktum!"

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolundaki o kritik Romanya maçı öncesi kenetlendi! Teknik Direktör Vincenzo Montella ve genç süperstarımız Arda Güler, dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında çok çarpıcı açıklamalara imza attı. Rumen basınının kendisini efsanevi Gheorghe Hagi'ye benzetmesi üzerine konuşan Arda, "Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izledim" derken; Türkiye'nin son katıldığı 2002 Dünya Kupası için "O zaman dünyada bile yoktum, orada olmayı çok istiyorum" dedi.

Arda Güler'den Romanya maçı öncesi 'Hagi' ve '2002' itirafı: "Ben daha dünyada bile yoktum!"
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Dünya Kupası hayaliyle yanıp tutuşan A Milli Futbol Takımımız, Romanya ile oynayacağı o hayati karşılaşma öncesi kampa girerken, takımın beyni Arda Güler ve teknik patron Vincenzo Montella kameralar karşısına geçti.

Hem Rumen basınından hem de Türk medyasından gelen kritik soruları yanıtlayan ikili, takım içindeki yüksek inancı ve Dünya Kupası hedefini net sözlerle ortaya koydu.

ARDA GÜLER'DEN HAGI'YE SAYGI DURUŞU

Arda Güler den Romanya maçı öncesi Hagi ve 2002 itirafı: "Ben daha dünyada bile yoktum!" 1

Rumen gazetecilerin, oyun stili ve yeteneğiyle ülkesinde onu efsanevi Gheorghe Hagi'ye benzettiklerini hatırlatması üzerine oldukça mütevazı ve saygılı bir yaklaşım sergileyen 19 yaşındaki süperstarımız, şu ifadeleri kullandı:

"Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, eski videolarını bolca izledim. Bizim için çok zor bir maç olacak. Romanyalı futbolcular da kendi ülkelerini temsil edecek ve doğal olarak Dünya Kupası'na gitmek isteyecekler. Bu nedenle sahada zorlu bir savaş bizi bekliyor."

"2002'DE DÜNYADA YOKTUM, ORADA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Arda Güler den Romanya maçı öncesi Hagi ve 2002 itirafı: "Ben daha dünyada bile yoktum!" 2

Türkiye'nin en son 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası'nın kendisi için ne ifade ettiği sorulan genç yetenek, güne damga vuran o samimi itirafı yaptı:

"Ben 2002'de dünyada bile yoktum! Yarın çok güzel bir maç oynar ve umarım Dünya Kupası'na gideriz. Orada olmayı gerçekten çok istiyorum. Sadece ben değil, tüm takım olarak Dünya Kupası'nı istiyoruz. Bunun hepimiz için ne kadar büyük bir hayal olduğunu biliyoruz."

Ayrıca geçtiğimiz maçlarda attığı o unutulmaz jeneriklik gole de değinen Arda, "Özel bir gol attım. Daha önce antrenmanlarda birkaç kere daha denemiştim. Böyle golleri atmak çok zor, bir daha atabilir miyim bilmiyorum ama inşallah benzerlerini görebiliriz" dedi.

MONTELLA: "FUTBOLCULARA BASKI YÜKLEMEYE GEREK YOK"

Arda Güler den Romanya maçı öncesi Hagi ve 2002 itirafı: "Ben daha dünyada bile yoktum!" 3

Takımın üzerindeki baskıyı almak için adeta bir kalkan görevi gören teknik direktör Vincenzo Montella ise, oyuncularının mental durumuna dikkat çekti. "Finale gidebilmek için önce yarı finali kazanmalısınız" diyen İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle noktaladı:

"Hepimiz bu hasreti bitirmek istiyoruz. Ancak futbolcularımızı hazırlarken üzerlerinde ekstra bir baskı oluşturmaya, anksiyete yüklemeye hiç gerek yok. Onlar zaten gönül rahatlığıyla yapılması gerekenleri yapıyorlar ve her türlü baskıyı kaldıracak kapasitedeler. Hasretin getirdiği bir üzüntü olabilir ama futbolcularımızın gönülleri her koşulda rahat olmalı."

