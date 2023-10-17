Arda Güler'den sonra bir isim daha! Real Madrid, Fenerbahçe'nin 16'lık yıldızı Yasir Boz'u da istiyor

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve performansıyla birçok dev kulübü peşine takan Arda Güler, tercihini İspanyol ekibi Real Madrid'den yana kullanarak Madrid ekibinin yolunu tutmuş ve tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Arda Güler'in ardından altyapısı daha yakından izlenen Sarı-Lacivertliler'de bir isim daha Avrupa'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyen 16 yaşındaki genç oyuncu Yasir Boz'a dünya devleri talip oldu.

REAL MADRİD PEŞİNDE

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, Yasir Boz'u da gündemine aldı. Haberde; "Fenerbahçe altyapısı harika yetenekler çıkarmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılırken Yasir Boz için, "Avrupa devleri, onu küçüklük takımından ayırabilmek için büyük paraları gözden çıkarmak zorunda" yazıldı.

BRIGHTON'IN DA İLGİLENİYOR

Ayrıca haberde Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın da Yasir ile ilgilendiği belirtilirken, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinde önemli rol oynayan menajer Christophe Henrotay'ın bu transferde de Real Madrid'i bir adım öne taşıdığı belirtildi.





