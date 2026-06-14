Arda Güler'den tüyleri diken diken eden konuşma! Canlı yayında duyuldu

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası maceramıza Kanada'nın Vancouver kentinde başladık. D Grubu'ndaki ilk maçında BC Place Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımızda, başlama vuruşundan hemen önce yaşananlar taraftarları heyecanlandırdı.

ARDA GÜLER'DEN LİDERLİK DURUŞU

Mücadelenin başlamasına dakikalar kala yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıyan görüntülerde, milli gururumuz Arda Güler'in takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşması dikkat çekti. Genç yaşına rağmen takım içinde inisiyatif alan ve adeta bir kaptan edasıyla davranan Arda'nın o anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

"İLK DAKİKADAN HİSSETSİNLER!"

Takım arkadaşlarını etrafına toplayarak maça motive eden Arda Güler'in ekranlara yansıyan o tutkulu konuşmasında, "Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler. Hadi!" ifadelerini kullandığı net bir şekilde duyuldu.

Milli yıldızımızın bu özgüven dolu ve ateşleyici sözleri, hem saha içindeki oyuncuların motivasyonunu zirveye taşıdı hem de ekran başındaki milyonlarca Türk taraftarın tüylerini diken diken etti.