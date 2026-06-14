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Arda Güler'den tüyleri diken diken eden konuşma! Canlı yayında duyuldu

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında veren A Milli Takımımızda, genç süperstar Arda Güler'in maç öncesi takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşması ekranlara yansıdı.

Arda Güler'den tüyleri diken diken eden konuşma! Canlı yayında duyuldu
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası maceramıza Kanada'nın Vancouver kentinde başladık. D Grubu'ndaki ilk maçında BC Place Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımızda, başlama vuruşundan hemen önce yaşananlar taraftarları heyecanlandırdı.

ARDA GÜLER'DEN LİDERLİK DURUŞU

Mücadelenin başlamasına dakikalar kala yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıyan görüntülerde, milli gururumuz Arda Güler'in takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşması dikkat çekti. Genç yaşına rağmen takım içinde inisiyatif alan ve adeta bir kaptan edasıyla davranan Arda'nın o anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

"İLK DAKİKADAN HİSSETSİNLER!"

Takım arkadaşlarını etrafına toplayarak maça motive eden Arda Güler'in ekranlara yansıyan o tutkulu konuşmasında, "Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler. Hadi!" ifadelerini kullandığı net bir şekilde duyuldu.

Milli yıldızımızın bu özgüven dolu ve ateşleyici sözleri, hem saha içindeki oyuncuların motivasyonunu zirveye taşıdı hem de ekran başındaki milyonlarca Türk taraftarın tüylerini diken diken etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Arda Güler dünya kupası milli takım
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