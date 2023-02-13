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Arda Güler, depremzede kardeşlere sürpriz yaptı! 'Arda ağabey üzüntümüzü bastırdı'

13.02.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan 13 ve 9 yaşındaki iki kardeş, Fenerbahçeli Arda Güler'den gelen telefonla büyük mutluluk yaşadı.

Arda Güler, depremzede kardeşlere sürpriz yaptı! 'Arda ağabey üzüntümüzü bastırdı'

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 2 büyük depremin meydana gelmesinin ardından spor camiasının bu bölgeye hem maddi hem de manevi desteği sürüyor. Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan Muhammet ve Yasir'i görüntülü arayan Arda Güler, iki kardeşe moral verdi.

"ARDA AĞABEY ÜZÜNTÜMÜZÜ BASTIRDI"

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Fenerbahçeli Arda Güler'in telefonunun kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Altun kardeşler, "Arda ağabey ile görüştüğümüzde çok mutlu olduk. Çünkü ilk kez bir futbolcuyla görüşüyorduk ve en sevdiğimiz futbolcuydu. Çok duygulandık; heyecanlandık, karışık bir şeydi. Arda ağabey aradığında çok heyecanlıydık. Depremden dolayı da çok üzgün olduğumuz için o mutluluk onu bastırdı. Bizi tesislere ve maça da davet etti çok mutlu olduk" şeklinde konuştular.

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