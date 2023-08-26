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Arda Güler'e Bellingham şoku! Sakatlığı atlatmadan kadro işi sıkıntıya girdi

26.08.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İngiliz Jude Bellingham, İspanya La Liga da çıktığı 3 maçta 4 gol, 1 asist katkısı sağlayarak, takıma hızlı bir uyum sağladı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de yaz transfer döneminde 103 milyon Euro bedelle kadrosuna dahil ettiği Jude Bellingham takıma hızlı bir şekilde uyum sağladı.

BELLINGHAM FIRTINASI

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İngiliz futbolcu, ligde çıktığı 3 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağlarken, Madrid temsilcisinin 3 maçta attığı 6 golün 5’ine direkt etki etti. Bellingham, geçtiğimiz sezon Dortmund’un saha dizilişinde merkez orta saha pozisyonda oynarken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise İngiliz futbolcuyu 10 numara pozisyonunda tercih ediyor.

20 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile 31’i Bundesliga, 7’si Şampiyonlar Ligi ve 4’ü Almanya Kupası olmak üzere 42 maçta forma giyerken 14 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

ARDA GÜLER'İN İŞİ TEHLİKEYE GİRDİ

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Real Madrid'de yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Arda Güler'in İspanyol devinde forma şansı bulma ihtimali Bellingham'ın bu performansıyla git gide düşmeye başladı. Takımda diğer oyuncuların da harika bir performans sergilemesi, Ancelotti'yi kara kara düşündürüyor.

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