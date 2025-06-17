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Arda Güler'e büyük şok! Türk futbolunda bir ilk yaşandı... Transfer değerinde Kenan Yıldız zirveye yerleşti!

İtalya Serie A’da mücadele eden futbolcuların piyasa değerleri güncellenirken, Juventus futbolcusu Kenan Yıldız yeni değerleme ile birlikte Türk futbol tarihinde bir rekor kırdı. Haberde Arda Güler detayı ise dikkat çekti.

Arda Güler'e büyük şok! Türk futbolunda bir ilk yaşandı... Transfer değerinde Kenan Yıldız zirveye yerleşti!
Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Emirhan İlkhan’ın forma giydiği İtalya Serie A’da futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt’ın son güncellemesine göre Torino formasını terleten 21 yaşındaki Emirhan İlkhan’ın piyasa değeri 2.5 milyon eurodan 1.7 milyon euroya düştü. Bu sezon Roma’da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken milli futbolcu Zeki Çelik’in değeri ise 1 milyon euro yükselerek 6 milyon euro oldu.

30 MİLYON EURO

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Adı Galatasaray ile anılan Inter’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nun piyasa değeri düştü. İlerleyen yaşı ve bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Hakan Çalhanoğlu’nun değeri, 5 milyon euro kayıpla 30 milyon euroya adar geriledi.

YILDIZ GİBİ PARLIYOR!

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Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise yeni piyasa değeriyle Türk futbol tarihine geçti. Yıldız’ın değeri 5 milyon euro artarak 50 milyon euro değere ulaştı.

ARDA GÜLER'İ GEÇTİ…

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Real Madrid'de forma giyen Milli yıldız Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro. Kenan Yıldız böylelikle Arda'yı şu an için geçmiş oldu.

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