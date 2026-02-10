SPOR

Arda Güler'e dediği herkesi ayaklandırdı: Burası Türkiye değil!

Real Madrid’de teknik direktör Arbeloa döneminde rolü değişen Arda Güler, Valencia galibiyeti sonrası İspanya’da eleştirilerin odağı oldu. Rafa Alkorta, genç yıldızın Türkiye’deki gibi özgür bir rol aradığını ancak Madrid’de farklı sorumlulukları olduğunu vurguladı. Arda’nın takımdaki konumu ve adaptasyonu yakından izleniyor.

Arda Güler'e dediği herkesi ayaklandırdı: Burası Türkiye değil!
Cevdet Berker İşleyen
Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğunda yaşanan değişimin ardından Arda Güler’in takım içindeki rolü de yeniden şekillenmeye başladı. Xabi Alonso’nun ayrılığı sonrası göreve getirilen Alvaro Arbeloa döneminde milli futbolcunun forma sürelerinde dalgalanma yaşanırken, genç oyuncunun performansı İspanya’da tartışma konusu oldu.

ARBELOA İLE DEĞİŞİM

Arda Güler e dediği herkesi ayaklandırdı: Burası Türkiye değil! 1

Yeni teknik direktör Arbeloa’nın göreve gelmesinin ardından Arda Güler’in ilk dönemde sahada daha az süre aldığı görüldü. Milli futbolcu bu süreçte yalnızca Levante karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alırken, sonraki haftalarda yeniden ilk 11’in önemli parçalarından biri haline gelmeyi başardı. Ancak son dönemde sık sık oyundan alınması, oyuncunun saha içindeki memnuniyetsizliğini zaman zaman ortaya koymasına neden oldu.

PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

La Liga’da Real Madrid’in deplasmanda Valencia’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arda Güler’in performansı İspanyol basınında geniş yer buldu. Lider Barcelona’yı takibini sürdüren Madrid ekibinde Arda’nın oyuna etkisi ve rolü, yorumcular tarafından detaylı şekilde değerlendirildi.

"BURASI TÜRKİYE DEĞİL"

Arda Güler e dediği herkesi ayaklandırdı: Burası Türkiye değil! 3

Carrusel Deportivo’da konuşan İspanyol yorumcu Rafa Alkorta, Arda Güler’in oyun tarzına ilişkin eleştirilerde bulundu. Alkorta, Arda Güler'in oyun anlayışına değinerek, "Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var" ifadelerini kullandı.

O SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Arda Güler e dediği herkesi ayaklandırdı: Burası Türkiye değil! 4

İspanyol yorumcunun bu sözleri Türk futbolseverler tarafından tepkiyle karşılanırken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

