Ajda Pekkan'ın vokalistine iğrenç mesajlar! Tacizci huzurevinden çıktı

Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe taciz mesajlarından bıktı. Soluğu karakolda alan Tuğba Tufantepe'ye taciz mesajları atan kişi huzurevinde yaşayan bir adam çıktı.

Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe, kendisine sosyal medyadan taciz mesajları ve uygunsuz videolar gönderen kişiden şikayetçi oldu. Soluğu karakolda alan Tufantepe şikayetçi oldu.

Ajda Pekkan'ın vokalistliğinin yanı sıra Tarık Sezer Orkestrası'nın da solisti olan Tuğba Tufantepe, ifadesinde Dubai'de yaşadığını söyledi. Sanatçı, kendisine sürekli olarak gelen "Aşkım, bebeğim" mesajlarından bunaldığını belirtti.

Sabah'ta yer alan habere göre; savcılığın yaptığı soruşturma sonrası mesajları atan kişinin İstanbul'daki bir huzurevinde yaşayan 66 yaşındaki Özkan B. olduğu ortaya çıktı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Özkan B., "Mesajları ben attım ama videoları huzurevinde yaşayan 600 kişiden biri göndermiş olabilir" diye savunma yaptı. Ancak savcılık 66 yaşındaki Özkan B. hakkında cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

yazık bırak adamı huzur bulmuş 🤣
inşallah huzurevinden de atılır..
