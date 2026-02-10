SPOR

Dünyaca ünlü futbolcu sezonu kapattı! "Yıkıldım"

Everton’da kiralık olarak forma giyen Jack Grealish’ten kötü haber geldi. Ayağındaki stres kırığı nedeniyle ameliyat edilen İngiliz yıldız sezonu kapattı. Duygusal bir mesaj paylaşan Grealish, daha güçlü döneceğini belirtirken, uzun sürecek sakatlığın 2026 Dünya Kupası’nda forma giyme ihtimalini de riske atabileceği değerlendiriliyor.

Cevdet Berker İşleyen

İngiltere Premier League ekibi Everton’da kiralık olarak forma giyen Jack Grealish’ten kötü haber geldi. İngiliz yıldızın ayağında oluşan stres kırığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı. Yaşanan sakatlığın ardından ameliyat edilen Grealish, sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan İngiliz futbolcu, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Grealish, "Sezonun böyle bitmesini istemezdim ama futbol bu, yıkıldım. Ameliyat oldum ve artık tamamen dönüşüme odaklanıyorum. Daha fit, daha güçlü ve eskisinden daha iyi döneceğim. Bu inanılmaz kulübe geldiğimden beri gördüğüm destek benim için çok şey ifade ediyor. Teknik ekip, takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar harikaydı. Bu kulübü temsil etmeyi seviyorum. Takımı sonuna kadar destekleyeceğim ve en kısa sürede dönmek için her şeyi yapacağım. Tüm bu sevgi için tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Grealish’in yaşadığı ciddi sakatlığın yalnızca kulüp kariyerini değil, milli takım geleceğini de etkileyebileceği belirtiliyor. Uzun sürecek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin, İngiliz yıldızın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalini de tehlikeye sokabileceği konuşuluyor. Everton cephesinde ise oyuncunun sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi için sürecin dikkatle takip edildiği öğrenildi.

